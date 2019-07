Quattroball: Auf 24 Feldern geht es rund

Zum 34. Mal veranstaltet der SC Memmelsdorf am Wochenende sein bundesweit bekanntes Quattroballturnier. Die Veranstalter erwarten wieder zahlreiche Teams aus Deutschland und dem benachbarten Ausland. Nach der Vorrunde am Samstag und der Finalrunde am Sonntag wird der Turniersieger feststehen. Einige kleine Änderungen aufgrund von Baumaßnahmen werden den Spaß nicht einschränken.

Auf den 24 Spielfeldern werden insgesamt 768 Spiele ausgetragen, wobei jedes der 96 Teams in jeder Sportart vier, also zusammen 16 Spiele zu absolvieren hat. Dabei spielen nicht nur Freizeitsportler, sondern teilweise auch Profis. Im Teilnehmerfeld befinden sich auch Mannschaften der ersten Stunde. Die sage und schreibe 34. Teilnahme verzeichnen Mannschaften wie die Muppets, Gurgn!, Malerviertel, die Schreckbichler und die Peulendorfer Haie.

Aushilfsbrücke zur Seehofhalle

Etwas ändert sich am Ablauf in diesem Jahr. Durch den Neubau des Memmelsdorfer Kindergartens auf dem Parkplatz der Seehofhalle wurden einige Umplanungen nötig. Dazu zählen, dass es keine Stellflächen für Zelte und Wohnmobile seitlich neben der Halle gebe kann, insgesamt die Flächen zum Zelten etwas knapper sind, der Standort des Disco-Zeltes sowie die Anordnung der Handball- und Volleyball-Felder anders sein werden und eine Aushilfsbrücke zur Seehofhalle errichtet wird.

Dabei ist der SCM auf das Verständnis und die Kooperation der Teilnehmer angewiesen. Die Veranstalter sind sich aber sicher, dass das Quattroballturnier wie gewohnt toll über die Bühne gehen wird und die kleinen Einschränkungen vielleicht sogar ein besonderes "Quattrogefühl" entstehen lassen.

Das Turnier hat auch für alle Zuschauer einiges zu bieten: Neben den sportlichen Highlights auf den Spielfeldern die tolle Stimmung im Umfeld. Aber auch die berühmte Quattro-Party für alle am Samstagabend macht das Quattroballturnier zu einem beliebten Fest für Akteure und Besucher.

Traditionsgemäß beginnt das Turnier mit dem Nudelessen am Freitagabend ab 18.30 Uhr in der Seehofhalle. Turnierbeginn ist am Samstag um 10 Uhr und am Sonntag um 9 Uhr. Der Eintritt ist frei. red