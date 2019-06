Alle Bundesliga-Spiele in Bamberg?

Während der Erstliga-Kader der Heitec Volleys konkrete Konturen annimmt und Cheftrainer Marco Donat ein wettbewerbsfähiges Team zusammenstellt, wissen die Volleyballer des Bundesliga-Neulings VC Eltmann immer noch nicht, wo sie ihre Heimspiele austragen. Zur Auswahl stehen die mehr als 6500 Zuschauer fassende Brose-Arena in Bamberg und die Georg-Schäfer-Sporthalle in Eltmann. Die Führung der Volleyball-Bundesliga (VBL) legte den Unterfranken einen Umzug in die Domstadt nahe.

VBL-Manager Daniel Sattler unterstreicht, dass Volleyball optimal präsentiert, inszeniert und weiterentwickelt werden müsse. Die Spielstätte sollte Arena-Charakter sowie einen VIP-Raum haben und den Anforderungen für TV-Übertragungen genügen. Deshalb haben die Heitec Volleys bereits alle ihre Heimspiele in der Brose-Arena beim dortigen Management fest reservieren lassen.

Die Wurzeln nicht vergessen

Gleichwohl möchte der Erstliga-Aufsteiger nicht alle Verbindungen zu seiner Heimat kappen. Im Spielplan wurde für die vier Heimpartien gegen Giesen, Bühl, Herrsching und Königs Wusterhausen die Georg-Schäfer-Halle als mögliche Spielstätte genannt. Allerdings erfüllt die Schulturnhalle in wesentlichen Belangen bislang nicht die Anforderungen. Darauf wies Manager Rolf Werner die Stadt Eltmann bereits vor Monaten hin.

Fakt ist: Die bisherige Spielstätte ist unter der Woche wegen des Sportunterrichts in den Schulen nicht nutzbar. Laut Spielplan treten die Volleys bei elf Heimpartien allein fünf Mal am Mittwoch zu Hause an. Die Halle stünde den Schulen jeweils etwa zwei Tage nicht zur Verfügung. Benötigt werden in der Schäfer-Halle mobile Zusatztribünen für rund 600 Zuschauer hinter den Stirnseiten des Spielfeldes sowie VIP-Räume. Außerdem sei auch die Beleuchtung in die Jahre gekommen. Etwa ein Drittel der Leuchtkörper seien defekt. Zudem sei die Halle von der Liga weder für den Punktspielbetrieb in der Bundesliga abgenommen noch lizenziert.

Angesichts dieser Probleme haben die Heitec Volleys den Eltmanner Bürgermeister und den Stadtrat um Unterstützungen gebeten. Manager Werner appelliert an die Stadt: "Wir brauchen ganz dringend eure Hilfe, wenn wir weiterhin in Eltmann spielen sollen. Die Heitec Volleys sind in ganz Deutschland der beste Botschafter der kleinen Stadt und können sowohl für Eltmann als auch für den Naturpark Steigerwald die öffentliche Wahrnehmung und das Image massiv verbessern." Der Fernsehsender Sport1 überträgt kostenfrei 51 Partien der Volleyball-Bundesligen. Daneben werden alle Spiele im Livestream und on demand auf www.sporttotal.tv gezeigt.

Bisher haben die Heitec Volleys alle Herausforderungen und finanziellen Verpflichtungen eigenverantwortlich gestemmt. "Wir hoffen, dass uns die Stadt nicht im Stich lässt", unterstreicht Werner, "wir sind ein wertvoller Multiplikator für die Stadt und die Region. Anfang August starten wir mit den Vorbereitungen auf die neue Saison. Bis dort müssen schnell Entscheidungen getroffen werden."

In Nürnberg ähnliches Problem

Werner weist auf eine ähnliche Situation in Nürnberg mit den Basketballern der Falcons hin, die den Bundesliga-Aufstieg geschafft haben, aber wegen der nicht vorhandenen vorgeschriebenen 3000-Zuschauer-Halle bislang keine Lizenz erhielten. Nun beschloss der Stadtrat den sofortigen Bau einer neuen Multifunktionshalle für rund 4000 Zuschauer und sicherte finanzielle Unterstützung zu, wenn die Nürnberger ihre Heimspiele in Bamberg oder Regensburg austragen müssen.red