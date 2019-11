Brose Bamberg: Aleix Font muss gehen

Der von Brose Bamberg ausgemusterte Aleix Font verlässt den Basketball-Bundesligisten. Der 21-jährige Spanier wechselte vor der Saison auf Leihbasis aus der zweiten Mannschaft des FC Barcelona zum Pokalsieger, bei dem er sich aber nicht durchsetzen konnte und zu keinem Pflichtspieleinsatz kam. Font wird nun vom FC Barcelona bis zum Saisonende an den spanischen Erstligisten Monbus Obradoiro verliehen.

Brose Bamberg: Font absolvierte kein Pflichtspiel