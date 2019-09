4:0-Sieg beim FC Sand: DJK Don Bosco legt die Fesseln ab

Die DJK Don Bosco Bamberg hat den Aufwärtstrend in der Fußball-Bayernliga mit einem 4:0-Sieg beim FC Sand eindrucksvoll bestätigt. Eine Woche zuvor hatten die Unterfranken dem TSV Karlburg mit 5:0 das Fell über die Ohren gezogen, gegen die Wildensorger waren sie aber nicht wiederzuerkennen: Völlig mutlos, uninspiriert und komplett von der Rolle präsentierte sich die Korbmacher-Elf gegen eine hellwache und ihre Chance witternde DJK Don Bosco. Die gewann am Ende in der Höhe verdient mit 4:0 und schubste den FC Sand wieder auf einen Relegationsplatz.

Sechsmal hatten die Gelb-Grünen in den elf Partien bis dahin nur getroffen, nun kamen gleich vier Tore hinzu. "Das liest sich schöner, wenn auf der Habenseite eine zweistellige Zahl steht", meinte auch ein über das ganze Gesicht strahlender Gäste-Trainer Rolf Vitzthum.

Dessen Taktik, die tief stehenden Sander vor allem über die Außenbahnen früh unter Druck zu setzen, ging voll auf - wenngleich zählbar auch erst im zweiten Durchgang. Bamberg war allerdings auch im ersten Abschnitt die dominierende Mannschaft, weil beim FC nichts, aber auch gar nichts zusammenlief. Lediglich einen Freistoß von Johannes Bechmann aus gut 30 Metern setzten die Sander zumindest in die Richtung des Tores, ansonsten war die Offensive komplett abgemeldet. Und auch hinten brachte sich Sand mehrfach selbst in die Bredouille, verlor unkonzentriert zahlreiche Bälle schon weit in der eigenen Hälfte. Und auch die "zweiten Bälle" landeten mit schöner Regelmäßigkeit beim Gegner. Das einzig Positive aus Sicht der Gastgeber: Zur Pause stand es noch 0:0.

Strittiger Handelfmeter

Das Spiel der Hausherren wurde nach dem Seitenwechsel offensiv ein wenig besser, die Tore allerdings schoss die DJK. Gleich dreimal langte Bambergs Simon Allgaier hin. "Simon hat auf der Zehn gespielt, da muss er Tore machen", sagte Vitzthum. Der Spielmacher war schon vor dem Wechsel der auffälligste Gästespieler und kaum zu bremsen. Für seinen ersten Treffer brauchte die Nummer 8 allerdings einen Handelfmeter.

"Ich habe ein Problem mit dieser Elfmeterregelung", kommentierte FC-Trainer Dieter Schlereth den Pfiff in der 54. Minute. "Joe wird aus zwei Metern angeschossen, dreht sich weg, aber okay", wollte Schlereth die Szene, als Bechmanns unbeabsichtigter Abwehrversuch mit Elfmeter geahndet wurde, nicht als entscheidend werten. Allgaier war es egal, er ließ Torhüter Markus Geier keine Abwehrchance.

Dass nur zehn Minuten nach dem 0:1 auch das 0:2 eher unglücklich fiel, passte zum gebrauchten Nachmittag des FC. Max Witchen fälschte einen Schuss von Nico Geyer unhaltbar für Schlussmann Geier ab (64.). Sand gab sich nun geschlagen, mehr als Versuche aus der zweiten Reihe waren nicht mehr zu sehen. Auf der anderen Seite zeigte Allgaier seine Klasse: Erst verwertete er einen Konter im zweiten Versuch (70.), dann erhöhte er mit Hilfe des Innenpfostens auf 4:0, bevor er sich bei seiner Auswechselung den verdienten Applaus der Bamberger Anhänger abholte.

FC Sand: Geier - Bechmann, Karmann, Rippstein, Steinmann - D. Schlereth, T. Schlereth (71. Moser), Wagner, Gonnert, Rugovaj (79. Hart), Markof (46. Witchen) / DJK Don Bosco Bamberg: Edemodu - Slawik, Jessen, Kettler, Fippl - Esparza, Baumgärtner, Allgaier (79. Eckstein), Trawally, Rosiwal (79. Pfänder), Geyer (74. Haaf) / SR: Steigerwald (Karlburg) / ZS: 150 / Tore: 0:1 Allgaier (54., Handelfmeter), 0:2 Witchen (64., Eigentor.), 0:3, 0:4 Allgaier (70., 77.) / Gelbe Karten: Bechmann / Fippl red