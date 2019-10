0:4 für SV Memmelsdorf, Gelb-Rot für Schimmer

Einen rabenschwarzen Samstag erwischte der SV Memmelsdorf in der Landesliga Nordwest, kassierte beim FC Fuchsstadt eine in der Höhe völlig überraschende 0:4-Schlappe und rutschte in der Tabelle auf Rang 5 ab, anstatt weiter Boden auf die beiden Führenden gutzumachen.

"Die ersten 20 Minuten waren wir deutlich besser. Wir müssen bei einer kampfstarken Mannschaft auswärts auch mal in Führung gehen. Das ist eine dauerhafte Schwäche, die wir daheim meist ausbügeln können. Ein abgefälschter Schuss bringt uns in Rückstand, dann wirds auf dem kleinen Platz natürlich schwer", analysierte Gäste-Coach Gerd Schimmer.

Ärger schon vor dem Spiel

Bereits die Anfahrt gestaltete sich problematisch, als einer der beiden Busse unterwegs streikte und Memmelsdorf erst eine halbe Stunde vor Beginn zum Warmmachen auf dem tiefen Rasen auflief. Doch die ersten zehn Minuten verliefen ordentlich: In der 8. Minute hatte Dominik Sperlein eine Großchance, als er alleine auf das Tor zulief. Doch dem Ausnahmetorschützen der vergangenen Saison klebt einfach das Pech an den Füßen - er setzte den Ball daneben. Wer weiß, wie das Spiel sonst gelaufen wäre.

So aber drückten die körperlich starken und topmotivierten Fuchsstädter der Partie von Minute zu Minute mehr ihren Stempel auf. Immer wieder landeten lange Bälle beim großen Johannes Feser, der als Verteiler agierte und die SVM-Defensive in prekäre Situationen brachte. Völlig verdient fiel das 1:0 durch Steffen Schmidt (29.). Die Unterfranken bauten die Führung kurz vor der Halbzeit sogar aus. Drei Verteidiger rutschten vorbei, Feser musste nur noch einschieben. In dieser Phase schickte der Schiedsrichter auch Coach Schimmer mit Gelb-Rot vom Platz. Den Grund kannte der vermeintliche Sünder aber nicht: "Ich bin seit 25 Jahren Trainer, aber das war ein einzigartiges Erlebnis. Ich habe nämlich überhaupt nichts gesagt."

Nach dem Seitenwechsel kam etwas Leben ins Memmelsdorfer Spiel. Mit der Einwechslung von Michael Wernsdorfer sollte ein kopfballstarker Spieler die Bälle auf Sperlein verlängern, doch der Plan ging trotz vehementer Bemühungen nicht auf. Auch die Einwechslungen von Markus Saal und Max Hoffmann brachten keine Verbesserungen. In der 67. Minute musste noch Philipp Hörnes mit Gelb-Rot vom Platz. Fuchsstadt hatte nun leichtes Spiel mit den harmlosen Gästen. Die 80. Minute brachte die Vorentscheidung durch ein 25-Meter-Traumtor von Michael Emmer, drei Minuten später erhöhte Toptorjäger Dominik Halbig zum 4:0-Endstand.

"Die Einstellung hat gepasst. Wir waren aggressiv, giftig und haben die Zweikämpfe gewonnen. Das Fußballerische kommt von ganz allein", lobte FC-Coach Martin Halbig seine Elf, wusste aber auch, "dass es hätte anders laufen können, wenn der Gegner in Führung geht." sm/js

FC Fuchsstadt: Zwickl - Bolz, T. Bartel (21. L. Baldauf), S. Bartel, F. Lieb - L. Lieb, Emmer, Neder (83. Graser), S. Schmidt (88. D. Schmidt) - Halbig, Feser / SV Memmelsdorf: Schuberth - Schneider, Schäfer (67. Saal), Hörnes, Kamm (67. Hoffmann), Römer (46. Wernsdorfer), Sperlein, Müller, Krüger, Leim, Schwinn / SR: Emmert (Flachslanden) / Zuschauer: 230 / Tore: 1:0 Schmidt (29.), 2:0 Feser (43.), 3:0 Emmer (80.), 4:0 Halbig (83.) / Gelbe Karten: Bartel, Baldauf, Schmidt, Zwickl / Hörnes, Schneider, Wernsdorfer, Sperlein / Gelb-Rot: - / Hörnes (67.)