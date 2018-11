Sperrung des Würgauer Bergs - ein Erfolg!

Zwar gab es im vergangenen Jahr schon drei verletzte Motorradfahrer am Würgauer Berg zu beklagen. Und diese Unfälle eriegneten sich auch während der Woche. Die für das vergangenen Jahr dokumentierten Unfälle stehen jedoch in keinem Verhältnis mehr zu den Vorjahren, wo es immer wieder zu tödlichen Unfällen auf der beliebten Strecke gekommen war und zuletzt 2017 an einem Mai-Wochenende drei Motorradfahrer schwerst verletzt wurden.

Nach der daraufhin probeweisen Wochenend-Sperrung für ein Jahr zieht die Verkehrskommission ein positives Fazit. Gleichwohl soll die Pilotphase auf ein weiteres Jahr ausgedehnt werden. Das ist möglich, weil bei den Geschwindigkeitsbgrenzungen nachjustiert wird. Danach wird man wieder Bilanz ziehen und dann eine endgültige Lösung festsetzen, so die Vertreter von Polizei, Staatlichem Bauamt, Landratsamt und Stadt Scheßlitz beim Donnerstags-Pressetermin.

