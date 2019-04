Sperrgebiet - für Rinder, Schafe und Ziegen

Die Wanderschäfer Klaus Keupp aus Burgebrach und Anton König aus Unterneuses hat es hart getroffen: Weil im Frühjahr in gut 150 Kilometern Entfernung die Blauzungenkrankheit bei einem Rind nachgewiesen worden war, mussten sie nun besondere Vorgaben erfüllen, bevor sie mit ihren Herden losziehen konnten. Denn: Teile des Landkreises liegen im so genannten Sperrgebiet und da gelten ganz strenge Vorgaben, wenn Tiere diese Gebiet verlassen sollen. Diese gelten auch für Rinder und Ziegen.

