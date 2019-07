SPD-Fraktion: Bamberg soll sicherer Hafen für Bootsflüchtlinge werden

Die Bamberger SPD-Fraktion beantragt, aus Seenot gerettete Bootsflüchtlinge aufzunehmen. "Bamberg soll ein sicherer Hafen werden", so Fraktionsvorsitzender Klaus Stieringer in einer Pressemitteilung.

Hintergrund ist die Diskussion um das Rettungsschiff "Sea Watch 3", dessen Kapitänin Carola Rackete trotz Verbots im Hafen von Lampedusa anlegte und daraufhin von italienischen Behörden festgenommen wurde. An Bord waren 40 Geflüchtete, die zum Teil bereits zwei Wochen zuvor gerettet wurden.

SPD: Seenotrettung ist Pflicht

"Wir wollen mit unserem Antrag deutlich machen, dass die Rettung von Menschen kein Verbrechen ist, sondern eine Pflicht", teilt Stieringer mit. Der Stadtrat soll nach dem SPD-Antrag seine Bereitschaft erklären,im Mittelmeer aus Seenot gerettete Menschen in Bamberg aufzunehmen, zusätzlich zum üblichen Aufnahmeverfahren. Ausreichende Kapazitäten seien im Ankerzentrum vorhanden.

Nach dem Willen der SPD-Fraktion soll Bamberg sich an der bundesweiten Initiative "Seebrücke" beteiligen. Das tun bereits 66 deutsche Städte, in Bayern Erlangen, Aschaffenburg und Regensburg.

"Solange ein Teil unseres Wohlstands an Armut und Unterdrückung in anderen Ländern hängt, solange ist das Schicksal von Menschen in Not auch unsere Verantwortung", ergänzt Felix Holland.

Der SPIEGEL meldete gestern, dass sich mittlerweile mehrere EU-Staaten über eine Aufnahme der 40 Geretteten verständigt hätten.Deutschland wolle demnach zwölf Geflüchtete aufnehmen. maklmakl