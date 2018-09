Spannende Begegnungen

Selten erfährt man als Kunstinteressent ganz ungezwungen so viel über die Geheimnisse, Rezepte und Unwägbarkeiten des künstlerischen Schaffensprozesses wie bei den Ateliertagen des Berufsverbandes der Bildenden Künstlerinnen und Künstler (BBK).

Auch in Bamberg und im gesamten Regierungsbezirk Oberfranken findet die sogenannte "Artur" am Samstag und am Sonntag zum 21. Mal statt. Aus Oberfranken beteiligen sich in diesem Jahr 26 Künstler. Die Frauen sind mit 17 Teilnehmerinnen bei der 21. Artur" beinahe doppelt so stark vertreten wie die Männer, die neun Teilnehmer aufbieten. Ausgesprochen weiblich ist die "Artur" demnach in diesem Jahr und es gilt vielleicht schon deshalb auch etwas ausgesprochen Weibliches in dieser großen Kunstschau zu entdecken. Wenn sich eine solche Beobachtung in Zeiten von #Me Too und redlicher Bemühungen um Gender-Gerechtigkeit vielleicht sogar verbietet.

Heil lässt Staunen

In Bamberg kommt man an den Männern unter den BBK-Mitgliedern nicht vorbei. Den einen von drei "Artur"-Teilnehmern, den Bildhauer Adel Heil, trifft man im Reich seiner Kleinplastiken im Hain-Musikpavillon an. Heils Arbeiten sind oft aus erstaunlich sprödem Material geformt, gerne Eisenguss, dabei aber von einer sinnlichen und geistreichen Tiefe bestimmt, dass es einen schmunzeln, schaudern oder einfach nur staunen macht. Heil hat sich mit Malerin und Lithographin Lúcia de Figueireda-Huth eine Kollegin eingeladen, die Gesichter wie Weltgegenden im Bild modelliert und auch in der Lithographie keinerlei Oberflächlichkeit gelten lässt.

Am Stephansberg 41 öffnet der bekennende "Metaller" Friedemann Gideon Härtl sein Gold- und Silberschmiede-Atelier und es gibt dort auch Metallkunst-Installationen zu sehen, die in ihrer polierten Schönheit alles Krude des rohen Herstellungsprozesses abgelegt haben.

Längst bekannt und doch auch diesmal wieder neu zu entdecken ist der Maler Norbert Beck. Im Atelier an der Concordiastraße 17 erwartet er zusammen mit der Malerin Anne Knefelkamp Gäste, die gerne einen Atelierbesuch wagen dürfen und einen verwunschenen Garten im Herzen der Welterbestadt erleben sollen.

Beck ist ein geradliniger Kolorist. Die Farbe und ihre Tonalitäten sind dem Maler alles. Zuletzt hat er überwältigend spannungsreiche Porträts mit elektrisierenden Farbräumen zusammengespannt. Die schiere Wucht dieser Begegnungen von Figur und Farbraum ist unerhört männlich.

Ganz subtil, sensibel und zurückhaltenden nehmen sich dagegen die Druckgrafiken von Walli Bauer. Ihre Werkzyklen nähern sich dem Menschen als dem sozialen Wesen an, das sich in seinem Sein und So-Sein aus den unendlich vielen Begegnung mit sich, mit anderen und mit der Welt da draußen und da drinnen erschafft. Da ist nichts Voyeuristisches dabei, keine ungehörige Neugier oder verletzende Geschwätzigkeit. Respekt und Ehrfurcht für und vor dem Leben ist diese Kunst Bauers - und sie ist weiblich. Zu sehen sind die exquisiten Blätter von Walli Bauer im Atelier in der Concordiastraße 9.

Auf den Kern gebracht

Die Archäologie der Erscheinungen lehrt sich schon seit ein paar Jahrzehnten die Zeichnerin, Malerin und Plastikerin Gudrun Besslein-Bauer. Einer Papier- oder Möbelrestauratorin gleich geht die Künstlerin in ihrer Galerie-Werkstatt an der Nonnenbrücke 10 vor, wenn sie sich in Schaffensprozessen, die zum Teil über Jahre hin andauern, an den innersten Kern einer Bildoberfläche heranarbeitet. Geradeso, als wolle sie diesen Kern befunden oder als archäologischen Befund einer ganz bestimmten Zeitstufe bewahren, scheint Besslein-Bauers arbeiten. Das ist unerhört spannend, exakt und präzise und vibriert von Leben.

Und natürlich lohnt auch diese "Artur" wieder den Ausflug in den Landkreis Bambergs und in die Regionen Oberfrankens. In Thurnau beispielsweise freut sich der Keramiker Claus Tittmann auf Besucher in seiner Atelier- und Werkstatt-Galerie. Mit den großen Themen der Antike befasst er sich schon seit Jahren in seinen Plastiken aus Keramik, Bronze und Eisen. Diesmal wartet er mit einer Serie von Ikarus-Statuetten auf, die eine Hommage an das Scheitern scheinen. Sehens- und berührenswert sind diese Arbeiten und Idole auf die Bescheidenheit können sie werden.

Ehrlich und liebevoll

Schließlich, in Waischenfeld lohnt ein Besuch im Atelier von Eva Thiele. Malerei, Keramik und Bildhauerei sind ihr Metier. Diesmal zeigt sie in der alten Grundschule vor allem Malerei. "Karg und schön", sei ihre Heimat, die Fränkische Schweiz, so Eva Thiele. Karg und schön sind ihre Bildentwürfe davon. Behutsam ist Thiele mit ihren Bildsujets, aber auch ehrlich und liebevoll. - Die 21. "Artur" ist eben doch weiblich.