Sorge um das Bamberger Lokal und das Denkmal: Was wird aus dem Calimeros?

Kritik hat insbesondere eine Immobilienanzeige der Sparkasse hervorgerufen, in der mit der Möglichkeit des Teilabrisses geworben wurde. Das prangert die Schutzgemeinschaft Alt Bamberg stark an. Die Anzeige ist mittlerweile deaktiviert. Das sogenannte Steinerne Haus ist 1512 erbaut worden. Kritiker fürchten, dass es in eine ähnliche Misere geraten könnte, wie die Häuser in der Oberen Sandstraße und der Unteren Königstraße, die von den Investoren mutmaßlich dem Verfall preisgegeben werden.

Unklar ist, welche Zukunft das Calimeros haben wird. Der Geschäftsführer des beliebten Lokals, Ralf Schmidtlein, sieht den Entwicklungen gelassen entgegen. Er habe mit den derzeitigen Eigentümern ein gutes Verhältnis. Wenn die neuen Eigentümer die Kündigung aussprechen würden, wolle er 12 Monate Abschiedsparty feiern. Doch könne er sich auch vorstellen, nach einer Sanierungspause weiterzumachen.

