Sophia Lösche: Bruder warnt vor voreiligen Schlüssen

Die Tötung von Sophia Lösche hat der marokkanische Lastwagenfahrer Boujeema L. bereits am ersten Verhandlungstag vor dem Bayreuther Landgericht eingeräumt. Im Affekt will er die 28-jährige Studentin erschlagen haben. Wahrheitswidrig habe Sophia Lösche ihn zuvor des Diebstahls von Haschisch bezichtigt. Der Streit sei eskaliert, an dessen Ende sei die junge Frau tot gewesen.

Die Staatsanwaltschaft nimmt dem Angeklagten eine Affekttat nicht ab. Ihrer Überzeugung nach hat Boujeema L. Sophia Lösche ermordet, um eine zuvor begangene Straftat zu verdecken: "Er wurde sexuell übergriffig und verging sich auf unbekannte Art und Weise an ihr", so steht es in der Anklageschrift.

Nachweisen aber konnte die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten einen sexuellen Übergriff bislang nicht. Daran dürfte auch der gestrige Auftritt eines Erlanger Rechtsmediziners nichts geändert haben. Er hatte den Leichnam Sophia Lösches im Juni vergangenen Jahres obduziert. Auf Hinweise darauf, dass die Studentin vor ihrem Tod sexuell missbraucht worden ist, stieß der Rechtsmediziner im Zuge seiner Obduktion nicht.

Diese Aussage besitzt ein umso größeres Gewicht, als DNA-Spuren nach Aussagen des Rechtsmediziners selbst an dem verwesten Körper des Opfers nachweisbar gewesen wären.

Auch zwei Rechtsmedizinerinnen aus Spanien hatten keine Hinweise auf eine sexuelle Gewalttat gefunden. Ihren Bericht hatten sie dem Bayreuther Gericht vor zwei Wochen per Videoschaltung erläutert.

Andreas Lösche, der Bruder des Opfers und Nebenkläger im Mordprozess, warnte am Freitag dennoch vor voreiligen Schlüssen aus den beiden Obduktionsberichten: "Die Abwesenheit von DNA-Material schließt ein sexuelles Motiv der Tat noch nicht aus."

Nur "grobe Schätzungen"

Wie seine spanischen Kolleginnen sah sich am Freitag auch der Rechtsmediziner aus Erlangen außerstande, den Todeszeitpunkt Sophia Lösches präzise zu benennen.

Der Zustand des über Tage hinweg im Lkw transportierten Leichnams lasse allenfalls "grobe Schätzungen" zu.

Im Gegensatz zu seinen spanischen Kolleginnen hält es Erlanger Rechtsmediziner allerdings für wahrscheinlicher, dass Sophia Lösche bereits wenige Stunden nach ihrer Abfahrt von der Raststätte Schkeuditz am 14. Juni - spätestens aber am Tag darauf - getötet wurde. Die beiden Rechtsmedizinerinnen grenzten den Zeitraum der Tötung ihrerseits zwischen dem Nachmittag des 16. und dem Nachmittag des 17. Juni ein. Der Angeklagte selbst behauptet, Sophia Lösche am Abend des 14. Juni getötet zu haben.

Zu spät und zu halbherzig

Zweifel an der Polizeiarbeit verleihen der Frage nach dem Todeszeitpunkt besondere Brisanz. So wirft vor allem Andreas Lösche den Ermittlern vor, zu spät und zu halbherzig nach seiner Schwester gesucht zu haben.

Je später der mögliche Todeszeitpunkt, desto drängender die Frage, ob eine zielstrebigere Polizeiarbeit das Leben Sophia Lösches hätte retten können: "Diese Frage steht für mich unverändert im Raum", sagte Andreas Lösche gestern.

Am 14. Juni 2018 wollte Sophia Lösche von Leipzig, wo sie studierte, nach Nürnberg trampen. Auf der Raststätte Schkeuditz stieg sie in den Lastwagen von Boujeema L. ein. Eine Woche später fanden Ermittler ihre Leiche in einem nordspanischen Straßengraben.

Das Urteil gegen Boujeema L. soll am 18. September fallen.