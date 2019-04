So schön ist die Tradition der Osterbrunnen im Landkreis Bamberg

Eine überwältigende Flut an Bildern hat die Redaktion auf den Osterbrunnen-Aufruf hin erreicht. So groß ist die Vielfalt im Landkreis Bamberg und das liebevolle Engagement, das in die Gestaltung gesteckt wird.

Seit Jahrzehnten dekorieren etwa die Landfrauen in Rattelsdorf das historische "Brünnla". Mit einem österlich geschmückten Hinweisschild wird schon am Bromberg auf den Osterbrunnen hingewiesen. Für die Vorschulkinder der Kindertagesstätte ist es jedes Jahr eine besondere Freude, ihre in Projekten zum Thema "Fische und Meer" sowie "Planeten" gestalteten Eier am Osterbrunnen anzubringen. Neugierig besichtigten sie die geschmückte Brunnenstube. Danach mussten die Kinder suchen. Der Osterhase hatte für jeden etwas versteckt.

Vor allem die Obst- und Gartenbauvereine halten die Tradition gewordene Gestaltung der Brunnen am Leben: So wird auch der Osterbrunnen im Zapfendorfer Ortsteil Sassendorf jedes Jahr vom Obst- und Gartenbauverein geschmückt. Die vielen verschiedenen selbst bemalten Eier machen auch ihn zu einem richtigen Kunstwerk.

Eingelagerte Eier hervorgeholt

In Oberköst ist es der Vogelschutz- und Verschönerungsverein, der sich einsetzt. So hat dieser nach 18 Jahren wieder einen Osterbrunnen in dem Steigerwalddorf geschmückt. Der neue Vorsitzende Bernd Lösel und seine Helfer holten das alte Gestell aus der Einlagerung. Auch Eier wurden gefunden, die in FT-Ausgaben des Jahres 2001 eingewickelt waren. Damals wurde wohl das letzte Mal ein Brunnen geschmückt.

Schade ist, dass eigentlich kein Brunnen mehr im Dorf vorhanden ist, obwohl es früher mindestens vier gegeben hatte. Sie wurden nicht mehr benötigt, da für die Häuser oder Ställe eigene Brunnen gebohrt wurden. Da Oberköst inzwischen mit Fernwasser versorgt wird, würde der Vogelschutzverein aber gerne wieder einen alten Brunnen aktivieren.