So läuft der Unterricht für künftige "Helden" an den beruflichen Schulen des bfz Bamberg

Die Corona-Pandemie wirkt wie eine Lupe auf sozialrelevante Themen und vergrößert Probleme, die nicht neu sind wie zum Beispiel den Pflegenotstand in Krankenhäusern und Heimen und den Betreuungsnotstand in Kindertageseinrichtungen. Soziale Berufe wie Erzieher und Heilerziehungspfleger haben gerade in der Zeit des Ausnahmezustandes zu Recht eine besondere Aufmerksamkeit erfahren. Systemrelevanz ist der neue Schlüsselbegriff und gibt den Berufen ein Stück weit die Anerkennung, die sie längst verdienen.

Doch wie werden eigentlich die Ausbildungen zu diesen systemrelevanten Berufen mit den Einschränkungen der Corona-Krise gestaltet? Für die Ausübung sozialer und pflegerischer Berufe müssen neben viel Fachwissen auch fachpraktische Kompetenzen für die Beziehungsgestaltung und Pflegesituationen vermittelt und vor allen Dingen in persönlichem Kontakt geübt werden - nicht ganz einfach in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen.

Seit ein paar Wochen findet an der bfz-Fachschule für Heilerziehungspflege/-hilfe und an der bfz-Fachakademie für Sozialpädagogik wieder Unterricht statt. Zunächst ging es in den Abschlussklassen los, dann zogen auch die anderen Klassen sukzessive nach. Von vorneherein war klar: Oberste Priorität hat nach wie vor der Infektionsschutz, und der wird unter anderem dann gewährleistet, wenn der "Präsenz"-Unterricht in kleinen Gruppen mit möglichst wenig Lehrkräften und zunächst vorrangig in den Abschlussprüfungsfächern gehalten wird. Ergänzt wird das Konzept auch weiterhin mit der vom Kultusministerium empfohlenen Form des "Lernens zu Hause".

"Gut, dass wir zum Zeitpunkt der Schulschließung am 16. März sofort entschieden haben: Diese Form der Unterrichtsversorgung soll stundenplangemäß und digital erfolgen", erklärt Claudia Salomon, die bfz-Schulleiterin der Fachakademie für Sozialpädagogik.

Im virtuellen Klassenzimmer

Sabine Nawrat, die Leiterin der Fachschulen für Heilerziehungspflege/-hilfe, ergänzt: "Wir haben alles unternommen, um den zu behandelnden Stoff weiter in gewohnter Qualität zu vermitteln. Zunächst erreichten wir die Schüler per E-Mail - auf diesem Weg wurden Arbeitsaufträge und Material termingerecht versendet." Zunehmend fand dann auch Unterricht im virtuellen Klassenzimmer in Echtzeit statt. Hierzu wählen sich Schüler und Lehrkräfte mit Hilfe von Smartphone und - wenn möglich - auch mit Computer ein und sind im Klassenverband miteinander im Austausch. Auch können Präsentationen gezeigt und besprochen werden.

"Wir haben die Zeit seit der Schulschließung dazu genutzt, zunächst mit den Prüfungsklassen und ihren Klassenleitungen diesen Unterricht im virtuellen Klassenzimmer anzubahnen," berichtet Claudia Salomon und erklärt: "Im ersten Schritt war es wichtig, den Schülern und Studierenden vor allem technische Erfolgserlebnisse zu vermitteln, damit diese neue Möglichkeit auch von allen Seiten gut angenommen wird. Die Medienkompetenz von Lehrkräften, Schülern und Studenten ist in dieser Zeit enorm gewachsen. Das gibt uns Sicherheit für das, was noch vor uns liegt. Denn der Präsenzunterricht wird in Pandemiezeiten weiterhin mit dem virtuellen Angebot ergänzt werden müssen, damit wir lehrplangerecht weitermachen und alle Schüler und Studenten zu einem guten Abschluss führen können."

"Manche Dinge sind allerdings nur in realem Kontakt möglich", sagt Sabine Nawrat. "In unseren Ausbildungen sind praxisnahe Lernerfahrungen mit anderen Menschen die wichtigste Grundlage für den Beruf. In Partnerübungen wird Beziehungsgestaltung mit Kindern oder erwachsenen Menschen mit Beeinträchtigung gelernt. Auch Pflegesituationen müssen ,am eigenen Körper‘ erfahren werden, damit man sich in die Lage des Klienten versetzen kann."

Kreative Ideen umgesetzt

Ein wichtiger Teil der Ausbildung findet auch in enger Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern, den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und der Behindertenhilfe statt. Hier war der Einsatz der Schüler zum Teil noch erlaubt. Zum Beispiel in den Notgruppen von Kindergärten oder im Heimbereich sind die Erzieher- und Berufspraktikanten eine wichtige Unterstützung.

Schön sei es gewesen, zu erleben, welche kreativen Ideen im fachpraktischen Unterricht die Fachlehrkräfte gemeinsam mit den Schülern und Studenten auch zu Hause umsetzen konnten, sagt Nawrat. So seien zum Beispiel im Unterricht "Kochen mit Kindern und Jugendlichen" kindgerecht Rezepte in Bildanleitungen für Kinder oder Menschen, die auf Bildsprache angewiesen sind, erstellt und mit den Familien zu Hause gekocht worden. Da hätten dann auch mal die Angehörigen als Übungspersonen herhalten müssen. Die Ergebnisse seien dann gemeinsam im virtuellen Klassenzimmer reflektiert worden.

"Allerdings", sind sich die Schulleitungen einig, "freuen wir uns gemeinsam mit unseren Schülern und den Kooperationspartnern über jeden Schritt in die Normalität."

So war die Wiedersehensfreude in den Klassen nach dem Shutdown groß - wenn auch mit dem notwendigen Abstand. "Wir halten uns an die Abstandsregelung und tragen, wenn nötig, Mund-Schutz. Ich finde es gut, dass hier alle so vorsichtig und rücksichtsvoll miteinander umgehen, denn wir wissen: Die Gefahr ist noch nicht gebannt", erklärt die Studentin Celine Primes. red