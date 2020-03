Bamberg vor 1 Stunde

Corona-Krise

So ist die Lage am Klinikum Bamberg

Auch nach dem ersten Todesfall versucht das Personal an den Kliniken in Stadt und Landkreis, bestmöglich mit der Situation umzugehen. Die Mitarbeiter stehen zusammen, sie begleitet aber die allgemeine Verunsicherung der Krise. Vorerst steigen die stationären Zahlen wohl nur leicht an.