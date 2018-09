So ein Zentrum gibt es bis jetzt nur in Oberhaid!

Mittagsbetreuung, Ganztagsschule, Küche, Speiseraum, Bücherei und Jugendtreff - das alles sind Bestandteile eines Projektes, das in seiner Form, das heißt Kombination einzigartig ist. Das machte es für die Gemeinde Oberhaid auch so schwierig und langwierig das 2,1-Millionen-Vorhaben gefördert zu bekommen. Nach vier Jahren ist es nun soweit: Am Donnerstagnachmittag ist die offizielle Eröffnung, das stellt sich das neue Zentrum auch vor.

Einen ausführlichen Bericht dazu lesen Sie im Premiumbereich bei inFranken.de