So darf ab Montag in Bamberg gebadet werden

"Am Montag startet in Bamberg die wohl ungewöhnlichste Freibadesaison", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke. Und in Anbetracht des umfangreichen Regelwerks zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus, sind diese Worte nicht übertrieben.

Die Hainbadestelle wird am 8. Juni eröffnet. Das Freibad Gaustadt wird voraussichtlich am Samstag, 13. Juni, seinen Betrieb aufnehmen, das Freibad am Bambados am Freitag, 19. Juni. Für jedes Bad wurde ein eigenes, umfassendes Covid-19-Hygienekonzept erarbeitet. So werden die Freibäder unter anderem mehrmals täglich in Intervallen von zwei bis drei Stunden geöffnet.

Zwischen den Zeitfenstern erfolgt eine gründliche Reinigung. Badegäste müssen ihre Eintrittskarte für eines der Zeitfenster vorab online kaufen. In den Freibädern und auch der Hainbadestelle, die in diesem Jahr ihren 85. Geburtstag feiert, gelten außerdem strenge Verhaltensregeln.

Online-Ticket nötig

Der Besuch der Bäder ist aufgrund der Hygienevorgaben zunächst nur mit einem vorab gekauften Online-Ticket möglich. Der Kartenvorverkauf für die Hainbadestelle startet voraussichtlich am heutigen Freitag, 5. Juni, auf www.stadtwerke-bamberg.de/baeder. Die Tickets gelten ausschließlich für die gewählten Zeitfenster und werden beim Betreten des jeweiligen Bads kontaktlos überprüft.

An den Freibadeingängen können in diesem Jahr keine Tickets gekauft werden. Ebenso gibt es in diesem Jahr keine Tageskarten und Rabatte für Besitzer der Geldwertkarte. Ermäßigte Tarife gelten ausschließlich für Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.

Die Stadtwerke werden in wenigen Tagen auch Badegästen ohne Internetzugang die Möglichkeit des bargeldlosen Ticketkaufs anbieten, heißt es in der Mitteilung. So lange werden Gäste gebeten, sich beim Ticketkauf von Freunden oder Bekannten helfen zu lassen und das Ticket ausgedruckt mitzubringen.

Das Hallenbad und die Sauna im Bambados müssen bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

Verhaltensregeln

Die Bahnen in den Schwimmbecken sind nach Schwimmstil und -geschwindigkeit aufgeteilt. Die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in einem Becken aufhalten dürfen, ist begrenzt. Die Stadtwerke verzichten auf feste Zeitregelungen für den Aufenthalt im Wasser und appellieren stattdessen an die Fairness der Gäste, damit alle Badbesucher ausreichend Möglichkeiten haben, die Becken zu nutzen. Auf den Liegewiesen muss der Mindestabstand von 1,50 Meter beachtet werden. Zum Umkleiden wurden zusätzliche "Umkleideschnecken" im Außenbereich aufgestellt, geduscht werden kann nur außen. Die Toiletten sind geöffnet und werden - wie auch Außenduschen, Bänke, Türklinken, Schränke, Umkleiden - zwischen den Öffnungszeiten gereinigt und desinfiziert.

Spezielle Regeln fürs Hainbad

Im "Jubiläumssommer" werden keine weiteren Saisonkarten für die Hainbadestelle verkauft. Badegäste, die sich im Vorverkauf eine Saisonkarte zugunsten des Theaters im Gärtnerviertel und Chapeau Claque gekauft haben, können im Ticketshop eine "Freikarte für Saisonkartenbesitzer" lösen und diese am Eingang gemeinsam mit der personalisierten Saisonkarte und einem Personalausweis vorzeigen.

Für Mieter einer Dauerkabine gelten keine besonderen Regelungen, sie müssen den Online-Ticketshop nutzen - wie alle anderen Gäste der Hainbadestelle auch. Für das Schwimmen in der Regnitz gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln für den öffentlichen Raum.

Bus zum Freibad Gaustadt

Wie in den Jahren zuvor ändert die Buslinie 916 zum Saisonstart ihre Route und hält direkt vor dem Bad an der Haltestelle "Freibad Gaustadt".

Über die Öffnungszeit-Fenster hinaus bieten die "Freunde des Gaustadter Freibads e. V." auch in diesem Jahr in Kooperation mit den Stadtwerken ihr Schwimmen für Vereinsmitglieder an, welches werktags zwischen 6.30 und 9 Uhr stattfindet.

Mehr Infos im Internet unter stadtwerke-bamberg.de/baeder. Der telefonische Bäder-Kundenservice ist unter der 0951/ 77-5555 erreichbar. red

Öffnungszeiten und weitere Infos

Die Hainbadestelle ist ab 8. Juni an allen Wochentagen in folgenden Intervallen geöffnet: 10 bis 13 Uhr, 14 bis 17 Uhr, 18 bis 20 Uhr.

Das Freibad Gaustadt kann voraussichtlich ab 13. Juni um folgende Uhrzeiten besucht werden: 10 bis 13 Uhr, 14 bis 17 Uhr, 18 bis 20 Uhr. Am Wochenende und an Feiertagen ist das Freibad zusätzlich von 6.30 bis 9 Uhr geöffnet. Das Freibad am Bambados soll ab 19. Juni öffnen. Es gelten folgende Öffnungszeiten: 6.30 bis 9 Uhr, 10 bis 13 Uhr, 14 bis 17 Uhr, 18 bis 20 Uhr. Tickets für das jeweilige Intervall müssen im Internet gebucht werden: www.stadtwerke-bamberg.de/baeder. Preise Hainbad: 2,50 Euro, Freibad Gaustadt 4 Euro, Stadionbad 4,50 Euro. Kinder bis 18.Jahre zahlen in allen Anlagen 2,50 Euro. Tickets für Kinder bis vier Jahre sind kostenlos, müssen aber ebenfalls im Internet gebucht werden. makl