Sie lässt Bamberg etwas heller leuchten

Manchmal weiß man nicht, ob der Zufall die Hand im Spiel hat oder die Vorsehung. Die Stadt Bamberg hat in diesem Jahr jedenfalls einen ganz großen Coup gelandet. Die Porzellankünstlerin Christiane Toewe, in Brake bei Bremen gebürtig und seit einem Vierteljahrhundert in Bamberg ansässig, erhielt zuletzt von der Stadt eine Einladung, ihre Porzellankunst im Museum im Alten Rathaus zu präsentieren. Toewe, die mit ihren Porzellan- und Lichtobjekten und -installationen längst international Anerkennung gefunden hat - im vergangenen Jahr hatte sie ein Stipendium in China - dürfte nicht sonderlich überrrascht gewesen sein, als sie die Einladung erreichte.

Am morgigen Sonntag wird ihre Ausstellung mit dem Titel "transluzent" im Flussgeschoss des Alten Rathauses eröffnet. Viel sinniger hätte man den Ausstellungsort und den Eröffnungstermin dabei kaum wählen können. Befindet sich doch in den zwei Etagen über dem Flussgeschoss des Alten Rathauses die Porzellansammlung Ludwig. Eine Sammlung vom Feinsten dessen, was in der Porzellankunst jemals kreiert wurde, ist das. Und natürlich sind in dieser Sammlung auch Arbeiten aus dem sogenannten Böttgerporzellan zu finden. Johann Friedrich Böttger, der Miterfinder des Hartporzellans, verstarb vor 300 Jahren am 13. März 1719 völlig verarmt in Dresden.

So viel zu den Zufälligkeiten bei Christiane Toewes Ausstellung. Toewe lässt, und hier ganz anders als Böttger seinerzeit in Dresden, Bamberg tatsächlich ein bisschen heller leuchten. Böttgers Miterfindung des Hartporzellans gilt dagegen eher als Zufallstreffer auf dem Weg zum Goldmachen. Seinem Schutzherrn, dem Kurfürsten August von Sachsen, hatte Böttger nämlich zugesagt, dass er für ihn Gold herstellen werde. Heraus kam das im frühen 18. Jahrhundert kaum weniger wertvolle sogenannte "weiße Gold" - Porzellan eben.

Und Christiane Toewe bringt das und Bamberg nun in ihrer Ausstellung "transluzent" zum Leuchten. So begeistert sind die Kulturverantwortlichen in Bamberg darüber, dass die Ausstellung gleich acht Monate lang zu sehen sein wird.

Toewe lässt die Kunststadt Bamberg also ernsthaft und nachhaltig leuchten. Und anders, als dies vor über hundert Jahren Thomas Mann mit seiner eher ironisch gemeinten Anmerkung befand, dass München leuchte. Obwohl oder weil das Münchner Bürgertum dem Neuen in der Kunst nur schwerlich eine Chance geben wollte, hatte Mann damals derart paradox unfreundlich formuliert und gespottet.

Auch in der Ausstellung "transluzent" wird nicht alles heiter und schön sein, was da porzellanweiß und hauchzart aufscheint. Die "flüsternden Flaschen" etwa, eine spektakuläre Installation, die Toewe gerne auch einmal in China, dem Ursprungsland des weißen Goldes, zeigen würde. Sie sind recht eigentlich eine Ansammlung von Porzellan-Individuen, die je ganz eigen auf Anruf und Zuspruch reagieren, sprich aufleuchten. Ein komplizierter Algorithmus macht es möglich.

Kritischer Seitenhieb

Noch politischer ist die Installation "mare nostrum", die sich vor der Hand poetisch, letztlich aber doch sehr kritisch mit der mangelnden Unterstützung Europas für das italienische Seenotrettungsprogramm für Flüchtlinge auf dem Mittelmeer befasst. Toewes Rauminstallation "mare nostrum" ist 2015 entstanden, also nur wenige Monate, nachdem die Rettungsaktionen der Operation Mare Nostrum Ende Oktober 2014 beendet wurden.

"Amoeba" ist dagegen eine interaktive Wandinstallation, die Toewe speziell für ihre Ausstellung im Alten Rathaus entwickelt hat. Und von ihrem China-Aufenthalt hat sie die Idee für die Video-und Sound-Installation "traffic" mitgebracht. Auch die funktioniert natürlich nicht ohne Porzellan.

"Transluzent" von Christiane Toewe wird so zum Höhepunkt gleich zu Beginn des Ausstellungsjahres 2019 in Bamberg.

Öffnungszeiten Die Ausstellung "transluzent" wird am Sonntag, 24. Februar, um 11 Uhr im Alten Rathaus eröffnet und ist dann bis zum 3. November 2019 zu sehen. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen immer von 10 bis 16.30 Uhr.