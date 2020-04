Polizei-Großaufgebot - Spezialeinsatzkommando stürmt Wohnhaus in Oberfranken: Im oberfränkischen Oberhaid (Landkreis Bamberg) ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23.04.2020) zu einem SEK-Einsatz der Polizei gekommen. Ein 33-Jähriger hatte sich in seiner Wohnung verbarrikadiert und damit gedroht, das Haus in die Luft zu sprengen. Dies berichtet die Agentur NEWS5.

Demnach machten sich zwei Streifenwagen am Mittwochabend (22.04.2020) gegen 22.45 Uhr auf den Weg nach Oberhaid, nachdem der Polizei ein Randalierender gemeldet worden war. Bei diesem handelte es sich um einen 33-jährigen Mann, der sich inzwischen in seiner Dachgeschosswohnung im elterlichen Haus verschanzt hatte. Als er schließlich damit drohte, das Gebäude in die Luft zu sprengen, riefen die Einsatzkräfte vor Ort Verstärkung. "Für die Festnahme wurden dann Spezialeinheiten aus Nürnberg angefordert", erklärte Florian Kühnert von der Polizeiinspektion Bamberg-Land gegenüber NEWS5.

33-Jähriger verschanzt sich: Spezialeinsatzkommando stürmt Wohnhaus

Dem Spezialeinsatzkommando (SEK) gelang es letztlich, sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und das Anwesen zu stürmen. Hierbei kamen laut NEWS5 auch Blendgranaten zum Einsatz. Der 33-Jährige hatte versucht, die Eingangstür mit Matratzen zu blockieren. Der Mann konnte schließlich durch das SEK festgenommen werden.

"Bei der Festnahme wurden weder der Täter noch Einsatzkräfte verletzt", berichtete Kühnert. Die Polizei konnte weder Brand- noch Sprengsätze in dem Wohnhaus finden. Der 33-Jährige wurde in ein Bezirkskrankenhaus gebracht. Ihn erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen der Androhung von Straftaten.

Ein offizieller Pressbericht der Polizei steht bislang noch aus. Der Artikel wird aktualisiert, sobald inFranken.de weitere Informationen vorliegen.

Ein weiterer SEK-Einsatz in Franken hatte sich Mitte März ereignet: Ein aggressiver Mann hatte sich mit einer Axt in einer Gartenhütte verschanzt.