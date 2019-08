SEK-Einsatz in Bamberg: Vater mit Tod bedroht

Aufregeung in Bamberg-Ost: Am späten Freitagnachmittag ging für viele Bewohner in der Eichendorffstraße erst einmal nichts mehr und etliche wunderten sich eine Zeitlang, warum das SEK den Straßenzug abgesperrt hatte, und die Bewohner einiger Mehrfamilienhäuser aus ihren Wohnungen mussten: Donnerstagmittag gibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums in Bayreuth gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bamberg die offizielle Erklärung heraus.

Zunehmend aggressiv

Grund für den Einsatz war ein 45-Jähriger, der seinen Vater mit dem Tod bedroht hatte.

Der 80-jährige Vater des Mannes hatte Mittwochnachmittag die Polizei angerufen und mitgeteilt, dass sein psychisch kranker Sohn gedroht habe, ihn umzubringen. Außerdem verhalte sich der 45-Jährige in der gemeinsamen Wohnung zunehmend aggressiv.

Zur Unterstützung forderte die Bamberger Polizei daraufhin ein Spezialeinsatzkommando (SEK) an. Als der 45-Jährige das Haus dann gegen 18 Uhr verließ, "konnte er durch die Einsatzkräfte widerstandslos festgenommen werden", wie es in der Presseerklärung heißt. Da sich jedoch in dem Rucksack des Festgenommenen "verdächtige Gegenstände befanden", zogen die Polizisten vor Ort Spezialisten der Technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes (aus München) hinzu. Die kamen mit einem Polizeihubschrauber nach Bamberg.

Spekulationen

Über dessen Einsatz wurde in den Sozialen Medien spekuliert. Manche brachten ihn dort auch gleich in Bezug zu der Sperrung in der Eichendorffstraße, wobei hier lange offen blieb, was der Grund für den Großeinsatz der Polizei-Spezialeinheiten war. Manche hatten auch einen Zusammenhang mit Sprengstoff vermutet.

Für viele Anwohner und Passanten waren dann auch Leitern von weitem sichtbar, mit denen Einsatzkräfte zu der Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses gelangten.

Aus Sicherheitsgründen wurden Bewohner umliegender Häuser gebeten, diese zu verlassen.

Manche freilich, so deren Äußerungen vor Ort, waren einigermaßen erstaunt, dass sie teilweise "im Nachthemd" und "ohne Wasser" aus den Wohnungen mussten.

Gegen 20.45 Uhr gab es dann seitens der Fachleute Entwarnung: Sie hatten dann Gewissheit, dass vom Inhalt des Rucksacks keine Gefahr ausging. Die Bewohner konnten zurück in ihre Wohnungen.

Klinik statt U-Haft

Die Staatswanwaltschaft Bamberg hatte gegen den 45-Jährigen Haftbefehl wegen Bedrohung beantragt. Was der Ermittlungsrichter jedoch ablehnte. Deswegen befindet sich der 45-Jährige nach der Begutachtung durch einen psychiatrischen Sachverständigen zur ärztlichen Behandlung in einer Nervenklinik.