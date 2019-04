Schwerer Unfall in Bamberg: Auto kracht in stehendes Taxi - drei Verletzte, Beteiligte fliehen

Zu einem schweren Unfall mit drei Verletzten kam es in der Nacht auf Karfreitag in der Memmelsdorfer Straße in Bamberg. Die (Mit-)Fahrer im unfallverursachenden Auto flohen nach dem Unfall - die Polizei fahndete zunächst erfolglos nach ihnen.

Wie die Polizei auf Nachfrage von inFranken.de bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 2.30 Uhr am Freitagmorgen an der Kreuzung Memmelsdorfer Straße und Siechenstraße. Nach bisherigen Erkenntnisstand krachte ein VW Golf aus noch ungeklärter Ursache in ein stehendes Taxi.

Unfallbeteiligte fliehen - Fahndung bleibt zunächst erfolglos

Während im Taxi zum Unfallzeitpunkt neben dem Fahrer noch ein Fahrgast saß, saßen wohl drei Menschen im VW. Insgesamt drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Über die Schwere ihrer Verletzung konnte die Polizei zunächst keine Auskunft geben - in Lebensgefahr schwebe allerdings keiner der Beteiligten.

Im Anschluss an den Unfall sollen mehrere Menschen vom Unfallort geflohen sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb demnach aber zunächst erfolglos. In den frühen Morgenstunden sollen sich jedoch zwei Personen selbstständig bei der Polizei gestellt haben.

Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Im Zentrum der Untersuchung steht die Frage, wer das unfallverursachende Auto fuhr - und ob Alkohol odere andere Substanzen im Spiel war: Laut Auskunft der Polizei wurde bei drei Personen Blut entnommen. Die Ergebnisse der Blutuntersuchung seien jedoch noch nicht bekannt.

