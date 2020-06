Schwerer Unfall in Bamberg: Auto kommt von Straße ab und erfasst mehrere Radfahrer

Wie die Polizei am Mittwoch in einer Erstmeldung mitteilte, hat ein Autofahrer in Bamberg mehrere Passanten verletzt.

Das Fahrzeug kam um die Mittagszeit vom Margarethendamm ab und prallte in eine Gruppe von Radfahrern. Laut Polizei gibt es zwei Verletzte. Der Unfall ereignete sich etwa auf Höhe des Regensburger Rings.

Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Erstmeldung. Wir aktualisieren den Bericht, sobald uns weitere Informationen vorliegen.