Am Kreuzberg in Dörfleins (Landkreis Bamberg) in der Nähe der Kapelle stürzte Montagnachmittag ein 25-jähriger Radfahrer auf einem Mountainbike-Trail und zog sich schwere Verletzungen zu.

Da die Örtlichkeit sehr schwer zu Fuß zu erreichen ist, musste der Verletzte mit dem Hubschrauber geborgen werden. Er wurde dann ins Klinikum Bamberg geflogen, wie die Polizei am Montag berichtet.