Schwarzer, roter und gelber BMW rasen bei Bamberg über A73 und A70: War es ein illegales Autorennen?

Die Bamberger Autobahnpolizei sucht Zeugen. Am späteren Samstagabend (12. Oktober 2019) fielen drei Autofahrer auf den Autobahnen A73 und A70 im Bereich von Bamberg und Hallstadt negativ auf. Die Polizei schreibt in einer Pressemitteilung am Sonntag, dass der Eindruck eines illegalen Autorennens erweckt wurde.

Die drei Fahrer waren jeweils mit einem getunten BMW unterwegs. Auffällig dabei: Ein Auto war schwarz, das Zweite rot und das Dritte gelb. Die Fahrer sollen unter anderem mit überhöhter Geschwindigkeit einem weiteren Verkehrsteilnehmer extrem nah aufgefahren sein.