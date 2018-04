Schüsse aus Schreckschusspistole: Beziehungsstreit im Kreis Bamberg eskaliert

In Gundelsheim kam es am Mittwoch in den frühen Morgenstunden zu einem lautstarken Beziehungsstreit.Laut Polizeibericht verließ der Lebensgefährte nach einem hitzigen Gefecht das Haus in der Bachstraße. Aus unbekannten Gründen gab er mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole ab, die er bei sich hatte. Durch die Schüsse wurde niemand verletzt.Die hinzugerufenen Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bamberg-Land konnte den aggressiven 31-Jährigen überwältigen und festnehmen.Die Polizei bittet Zeugen, die das Geschehen beobachtete haben sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/3129310 zu melden.