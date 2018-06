Schüler verurteilen Rassismus

Forderung nach Bildung



"Die Bamberger Mahnwache ist nicht nur ein Ort des Protests, sie ist vor allem ein Ort der Solidarität und der Menschlichkeit." Mit diesen Worten eröffnet Mirjam Elsel, Koordinatorin für die Flüchtlingsarbeit im Dekanat Bamberg , am Montag die inzwischen 47. Mahnwache. Die wöchentlichen Treffen am Gabelmannbrunnen sollen den Betroffenen eine Stimme und den Interessierten einen Eindruck von den aktuellen Entwicklungen zum Thema Asyl- und Flüchtlingspolitik geben.Seit Februar 2017 informieren die Veranstalter der Asyl-Mahnwache - der Verein "Freund statt Fremd", das "Netzwerk Bildung und Asyl " sowie die "Interreligiöse Fraueninitiative" - über Fluchtursachen, Bedrohungen in den Herkunftsländern und Abschiebungen von Flüchtlingen. Dazu bereiten die Ehrenamtlichen, oft in Zusammenarbeit mit Betroffenen oder Künstlern der Bamberger Theaterlandschaft, Beiträge vor. Von Musikstücken über Gedichte bis zum Resümee der weltpolitischen Lage ist den meist 100 bis 200 Zuschauern alles geboten.Abgehalten wird die Mahnwache nun wieder in einem wöchentlichen Rhythmus, zum ersten Mal seit der Bundestagswahl vergangenen Herbst. Zu diesem Anlass freute sich Mirjam Elsel, die eigens erarbeiteten Denkanstöße von Bamberger Schülern ins Repertoire der Mahnwache aufzunehmen zu können. "Für ihr Mahnwachenprogramm haben viele Bamberger Schüler Anregungen zum Thema ‚Stay - gegen Abschiebung von Schülern‘ vorbereitet", so Elsel.Für die Planung der Mahnwache korrespondierten die "Schule ohne Rassismus , Schule mit Courage"-Gruppen (SoR-Gruppen) verschiedener Bamberger Schulen miteinander. "In den SoR-Gruppen achten wir auf jede Form von Ausgrenzung und Diskriminierung in unserer Schule und versuchen, diese zu unterbinden", erklärte Carlotta Spielhagen vom Franz-Ludwig-Gymnasium.Da den Schülern der SoR-Gruppen ihr Engagement gegen Diskriminierung auch außerhalb der Schule sehr am Herz liegt, vernetzten sich die interessierten Schüler des Dientzenhofer-Gymnasiums, des Eichendorff-Gymnasiums und der Adolf-Kolping-Berufsschule miteinander. Aus ihrer eigeninitiierten Zusammenarbeit entstand so das Programm für die Mahnwache.Rund eine halbe Stunde der Mahnwache füllten die Schüler schließlich mit ihren Beiträgen. Neben einem Banner, einem Theaterspiel und einem Poetry-Slam, stellten die Schüler auch eine Weltkarte mit einigen unsicheren Herkunftsländern vor. "Es ist sehr kompliziert, bei all den Meldungen aus den Nachrichten noch den Überblick zu behalten. Deshalb haben wir uns für die Landkarte zur besseren Vorstellung entschieden", erklärte Schüler Noah Dehdarian. Ihn motiviere neben seinem persönlichen Interesse an der Flüchtlingspolitik besonders die Verbundenheit zu den Flüchtlingen, die, wie er, in Deutschland zur Schule gehen. "Als wir mitbekommen haben, dass man im vergangenen Jahr versucht hat, einen Nürnberger Flüchtlingsschüler aus dem Unterricht heraus ins Abschiebeflugzeug zu setzen, wollten wir uns gemeinsam gegen solche Vorfälle stark machen", sagt Noah.Zum Abschluss der Mahnwache wurden auch am Montag wie üblich die vom Veranstaltungsteam formulierten Mahnsätze vorgelesen. Die Thesen sollen laut Koordinatorin Mirjam Elsel nicht nur einen Widerspruch gegen die aktuellen Bedingungen, unter denen Flüchtlinge leben müssen, darstellen, sondern vor allem eine Zusage an alle Betroffenen, diese Umstände zu ändern. Neben der Betonung der allgemeinen Verantwortung allen Flüchtlingen gegenüber findet sich auch die Forderung nach Ausbildungs- und Arbeitsperspektiven für alle Menschen in Deutschland. Und besonders für diese Forderung - und ihre ausländischen Mitschüler - wollen sich die Bamberger Schüler mit Eigeninitiative und Engagement auch in Zukunft einsetzen.