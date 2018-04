Schmuddeleck an der Bamberger Kettenbrücke: Platz und Mauer werden saniert

Zuerst ist jedoch die historische Stützmauer aus Beton an der Reihe. Das Bauwerk ist denkmalgeschützt und an einigen Stellen von Umwelteinflüssen mitgenommen. Noch in diesem Jahr sollen im Bauabschnitt 1 die Sanierungsarbeiten beginnen.Im Bauabschnitt 2 ist dann voraussichtlich 2019 die Oberflächengestaltung dran: Im Stil der Fußgängerzone soll ein Platz für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und hergerichtet werden, der sich bisher hinter einem Tor und einem leerstehenden Kiosk verbirgt.Was es mit dieser versteckten Platz auf sich hat, was die Bauprojekte kosten und auf welche positive Rückmeldung die Stadtverwaltung hofft, lesen Sie im Premiumbereich von infranken.de