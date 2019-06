Schlüsselfeld: Nachbarschaftsstreit eskaliert - Mann sticht mit Messer zu

Wie die Polizei berichtete, kam es am Freitagnachmittag, dem 31. Mai, gegen 15.15 Uhr zwischen zwei Nachbarn zum Streit. Beide seien bereits alkoholisiert gewesen und als sich der Konflikt hochschaukelte bedrohte der 52-Jährige seinen 47-jährigen Nachbarn im Garten mit einem Küchenmesser.

Mann sticht in Richtung seines Nachbarn

Er soll laut Polizei auch mit dem Messer in die Richtung des 47-Jährigen gestochen haben, der jedoch ausweichen und flüchten konnte. Als ein weiterer Ortsbewohner auf die Streitenden aufmerksam wurde, beendete der 52-Jährige seine Verfolgung und den Angriff auf den jüngeren Mann.

Festnahme wegen versuchten Totschlags

Die verständigte Polizei nahm den Mann schließlich zu Hause vorläufig fest und übergab ihn für weitere Ermittlungen an die Kriminalpolizei Bamberg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging am Samstag gegen den 52-jährigen Beschuldigten Haftbefehl wegen versuchten Totschlages. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

