Drei Jungen, im Alter von sieben bis acht Jahren, haben am Mittwochnachmittag (29. Januar 2020) einen verdächtigen Mann im oberfränkischen Schlüsselfeld (Kreis Bamberg) bemerkt. Der Mann hielt sich "in verdächtiger Weise" in der Nähe der Kinder auf. Angaben der Polizei zufolge waren die drei Jungen gegen 12.30 Uhr zu Fuß unterwegs. Der Mann fiel den Kindern auf, er nahm allerdings keinen Kontakt zu ihnen auf.

Schlüsselfeld: Kinder beschreiben Unbekannten

Die Polizei hat eine Personenbeschreibung des Unbekannten veröffentlicht. Diese ist auf die Angaben der drei betroffenen Jungen zurückzuführen:

hatte dunkle Haare

trug ein blaues Hemd mit grünen Streifefn

trug eine Jeans

fuhr ein silbernes Auto mit flammenähnlicher Abbildung an den Fahrzeugseiten

an der Front- und Heckscheibe des Autos befand sich ein Aufkleber mit einem Gesicht auf blauem Hintergrund

Die Ermittler der Kriminalpolizei hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung: Diese werden telefonisch unter 0951 9129-491 entgegen genommen.

