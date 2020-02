Schlüsselattacke am Bamberger Bahnhof

Am Dienstagnachmittag lieferten sich zwei Männer einen heftigen Streit. Vor einem Schnellrestaurant am Bamberger Bahnhof eskalierte die Situation, berichtet die Polizei. Ein 30-jähriger Mann attackierte dabei einen Teenager. Er ging mit dem Schlüssel auf ihn los und hat ihm in die Wange gestochen.

Der Schlüssel war offenbar nicht allzu spitz, weshalb das Opfer glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Schürfwunden im Gesicht und eine Platzwunde waren die Folge des Angriffs.

Polizei sucht nach Zeugen

Wieso es zu dem Angriff kam, ist nicht final geklärt. Die Polizei sucht daher Zeugen, die die Auseinandersetzung und den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0951/9129210 entgegengenommen.