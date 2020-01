Es war eine lange erwartete Bücher-Sendung, die Günther Oltsch kurz vor Weihnachten an den Rand der Verzweiflung brachte. Weil der 68-jährige Innenstadtbewohner nicht Zuhause war, wurde er in der Postbenachrichtigung dazu aufgefordert, sein Päckchen im drei Kilometer entfernten Briefzentrum an der ...