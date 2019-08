Schlägerei am Grünen Markt in Bamberg: Mutiger Zeuge geht dazwischen - Zeugenaufruf

Schlägerei in Bamberg: Wie die Polizei mitteilt, ist es in der Nacht zum Samstag gegen 2.50 Uhr am Grünen Markt in Bamberg zu einer Schlägerei gekommen.

Zwei Männer schlugen gemeinsam auf einen 19-Jährigen ein. Ein couragierter Zeuge ging dazwischen, um dem Opfer zu helfen. Er wurde jedoch ebenfalls geschlagen. Die zwei Schläger flüchteten kurz darauf, weil sie erkannt hatten, dass die Polizei verständigt wurde.

Einer der Täter, ein 22-jähriger Mann aus dem Landkreis Bamberg, wurde festgenommen. Da er sich auch gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv und uneinsichtig zeigte, wurde er in Gewahrsam behalten. Er war mit rund 2 Promille stark alkoholisiert.

Polizei sucht nach zweitem Schläger - Zeugenaufruf

Der zweite Schläger ist bislang unbekannt. Die zwei Opfer wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Stadt zu melden, Telefon 0951/9129-0.

Zu einer weiteren Schlägerei ist es bei der Kulmbacher Bierwoche gekommen. Ein Mann schlug mit seinem Maßkrug auf einen Passanten ein.