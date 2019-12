Viereth-Trunstadt vor 53 Minuten

Unfall

Schiffsunfall an Schleuse Viereth: Langes Leck in die Bordwand gerissen

Ein Bedienungsfehler an der Schleuse Viereth, schon klafften am Dienstag gegen 10.25 Uhr lange Risse am Bug eines Transportschiffes. Wasser strömte in den Maschinenraum. Die Feuerwehr rückte mit Pumpen an. Spezialtaucher mussten das Leck abdichten. Verletzt wurde niemand.