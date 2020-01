Scheunenbrand im Landkreis Bamberg: Nebel und gefrierendes Wasser erschweren die Löscharbeiten

Auch in diesem Jahr gab es am Jahreswechsel wieder viel zu tun für die Feuerwehren: Im Landkreis Bamberg rückten gleich 100 Einsatzkräfte an, um einen Scheunenbrand im Burgebracher Gemeindeteil Ampferbach zu löschen.

Wie Bernhard Siegmann, Kreisbrandrat Landkreis Bamberg, vor Ort berichtet, ging gegen 2:45 Uhr die Meldung ein, dass in Ampferbach eine Scheune brennt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl bereits voll in Flammen.