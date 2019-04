Nach einem Fund einer Autofalle auf dem Pendlerparkplatz am alten Bahnhof in Scheßlitz (Kreis Bamberg) sucht die Polizei nach dem Täter. Das teilt sie in einer Pressemitteilung mit.

Nägel-Falle auf Parkplatz - Polizei geht von Vorsatz aus

Am Freitagmittag, 20.04.2019, war mitten auf der Fahrbahn eine Papprolle entdeckt worden, die im Inneren mit mehreren Nägeln präpariert war. Die Polizei geht von Vorsatz aus. Autos sollten offenbar über die Papprolle fahren und dadurch ihre Reifen beschädigen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe: Wer kann Hinweise zu dem Täter geben?