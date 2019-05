Bamberg 21.05.2019

Stickstoffdioxide

Schadstoffbelastung in Bamberg: Chefarzt warnt vor Verharmlosung

Die Stickoxidwerte in der Unteren Königsstraße in Bamberg liegen über dem Grenzwert. Dr. Rumo David Leistner, Chefarzt der Pneumologie am Klinikum, bewertet die minimale Überschreitung des Grenzwertes in der Untere Königstraße "als nicht bedrohlich", warnt aber gleichzeitig vor einer Verharmlosung.