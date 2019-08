Sandkerwa: Das Spektakel hat begonnen

Mit der ganzen Souveränität eines Stadtoberhaupts, das seit 13 Jahren den hölzernen Hammer schwingt und das noch sechs weitere Jahre tun möchte, trat Oberbürgermeister Andreas Starke gestern Abend zum Bierfass. Drei Schläge, wie 2016 und 2018, verpasste der SPD-Frontmann dem Zapfhahn - doch der zierte sich. Zwei Zusatzschläge waren nötig, damit endlich Bier in den Krug floss.

"Für die Zuschauer hat sich dadurch mehr Spannung aufgebaut", erklärte Starke, nachdem er die ersten schaumigen Maßkrüge auf der Bühne verteilt hatte. Das erste Prosit auf eine friedliche Kerwa - dem "schönsten Fest unserer Stadt" - stieß er mit der zweiten Schirmherrin, Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU), an. "Das schöne ist, dass man sich Jahre nicht gesehen hat und sich hier über den Weg läuft", sagte Huml im Festzelt, wo Schweiß und Freibier rannen. "Wie wichtig die Unterstützung der Anwohner ist, hat man beim Canalissimo gesehen", mahnte Barbara Kropf, die Vorsitzende des Bürgervereins im Sand. Auch den Sandbewohnern galt ein Prosit.

Bereits am Nachmittag hatte das große Fest bei Wohlfühlwetter unter weiß-blauem Himmel und weiß-roten Fahnen begonnen - besonders für die kleinen Bamberger: am Rummelplatz. Neu und altbewährt zugleich ist heuer, dass der Katzenberg als geografisches Zentrum der Kerwa heuer wieder mit einer kleinen Bühne und Live-Musik belebt wird. Damit geht ein Wunsch der Kerwa-Fans in Erfüllung.