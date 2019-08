Eltern vermissen Sohn in Sandkerwa-Menge: Am zweiten Tag der Sandkerwa 2019 im oberfränkischen Bamberg hat ein achtjähriger Junge kurzzeitig für Aufregung gesorgt. Informationen der Polizei zufolge meldeten Eltern am Freitag (23. August 2019), dass ihr Sohn verschwunden sei und sie ihn in der Besuchermenge nicht mehr finden könnten.

Sandkerwa 2019 in Bamberg: Bub läuft alleine ins Hotel

Nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden: Die Hotelrezeption rief bei den Eltern an, dass sich der Junge im Hotel befinde. Er war laut Angaben der Bamberger Polizei alleine durch die Menge ins Hotel zurückgelaufen. Nach 30 Minuten wurde die Suche nach dem Achtjährigen eingestellt werden.

