Sandkerwa 2018: Termin, Ort und Programm der Bamberger Kirchweih

Wann findet die Sandkerwa statt?



Warum fand letztes Jahr keine Sandkerwa statt?



Aufstellen des Kirchweihbaums

Fischerstechen

Hahnenschlag



Bierpreis und Bierauswahl:





Was ist die Sandkerwa?



Das beliebte Volksfest im Herzen Oberfrankens findet 2018 wieder statt! Das beschlossen die Mitglieder des bisher alleine veranstaltenden Bürgervereins "4. Distrikt" am Abend des 9. Januars 2018 (Dienstag). Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) jubelte anschließend über das grüne Licht des Bürgervereins: "Es ist ein Stück Bamberg gerettet worden." Mit 73 zu 43 Stimmen wurde die Rückkehr der Kirchweih beschlossen.Derwurde offiziell bestätigt: Vom 23. bis zum 27. August 2018 verwandelt sich die Weltkulturerbe-Stadt wieder in eine einzige Party.Zentraler Anlaufpunkt für alle Feierwilligen und Festgänger ist die Sandstraße. Traditionell findet die Kirchweih rund um das Sandgebiet statt, das in der Bamberger Altstadt liegt.Nach einer Sitzung des Bürgervereins am Dienstag, 23. Mai 2017 war klar: Es findet keine Sandkerwa 2017 statt. Ulrike Siebenhaar, Pressesprecherin der Stadt Bamberg, bestätigte inFranken.de damals, dass es "definitiv" keine Sandkerwa geben werde. Als Gründe wurden gestiegene Sicherheitsvorkehrungen und finanzielle Risiken genannt. In überarbeiteter Variante versuchte die Stadt Bamberg mit einem "Rettungskonzept" die Sandkerwa 2017 zu retten, was jedoch scheiterte.Das Programm der 67. Sandkerwa steht derzeit noch nicht fest. Nachdem sich Stadt und Bürgerverein auf ein Konzept geeinigt haben, sind derzeit organisatorische Angelegenheiten im Vordergrund.Seit 1983 bildet der Eröffnungsgottesdienst in der Kirche St. Elisabeth am Mittwochabend den Auftakt zur Kirchweih, da man in diesem Jahr am Mittwochabend der Weihe der Kirche am 24.08.1354 erinnerte. Am Donnerstag ist dann der offizielle Auftakt zur Sandkerwa mit dem obligatorischen Anstich durch den Oberbürgermeister am Donnerstagabend im Festzelt am Leintritt. Dabei wird das erste Fass angestochen und das erste Bier ausgeschenkt.Am Freitag folgt dasauf dem Platz der St. Elisabeth Kirche. Abgeholt wird der Kirchweihbaum in der Schweinfurter Straße / Frutolfstraße und wird dann mit einem Pferdegespann begleitet von Blasmusik mit einem Festumzug zur Kirche transportiert. Am Sonntagnachmittag findet dann das traditionelleauf der Regnitz in klein Venedig statt, das zusammen mit der Schiffer- und Fischerzunft Bamberg organisiert wird.Deram Montag ist ein alter, volkstümlicher Brauch, der bereits seit 1951 ein fester Programmpunkt der Sandkerwa ist. Den Abschluss der Sandkerwa bildet das Feuerwerk, das vom Michelsberg aus gezündet wird und jedes Jahr Tausende von Besuchern anzieht.Wie sich der Bierpreis entwickelt bleibt abzuwarten - 2016, als die letzte Sandkerwa stattfand, kostete "a Seidla" rund drei Euro. Derweil werden wieder alle Bamberger Brauereien mit ihrem Bier auf der Kerwa vertreten sein.An fünf Tagen um das letzte volle Augustwochenende befindet sich die Stadt Bamberg im Ausnahmezustand. Dann feiern über 200.000 Besucher die Kirchweih der der St. Elisabethenkirche im Sandgebiet.Die eigentliche Geschichte der Sandkirchweih geht vermutlich zurück bis ins Jahr 1354, als die Kapelle des damaligen Hl. Geist Spitals, die heutige Elisabethenkirche geweiht wurde. Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts war die Tradition etwas eingeschlafen. Vereinzelt fanden damals kleinere Feste an der Regnitz statt.Mehrere Gastwirte brachten nach dem Zweiten Weltkrieg die Idee auf, die Kirchweih der kleinen St. Elisabethenkirche größer zu feiern. 1951 fand das Fest in der heutigen Form zum ersten Mal statt. Veranstaltet wird es vom Bürgerverein des 4. Distrikts in Bamberg in der Bamberger Altstadt. 2018 ist die Stadt Bamberg offiziell Mitveranstalter des Festes.