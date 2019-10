Bamberg vor 19 Stunden

Gesundheit

Rush Hour im Bamberger Kreißsaal: Babyboom wird zum Stresstest

In Bamberg werden immer mehr Babys geboren. Weil nicht nur Domstädter zur Entbindung ins hiesige Klinikum der Sozialstiftung kommen, kann es in den Kreißsälen am Bruderwald mitunter eng zugehen. Zu eng?