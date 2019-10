Ringlinie mit E-Bussen: Maßnahmenpaket für ÖPNV in Bamberg beschlossen

Der Aufsichtsrat der Bamberger Stadtwerke hat am Mittwochabend einem Maßnahmenpaket für den Stadtbusverkehr zugestimmt. So testet die Stadt ab Dezember Elektrobusse auf einer Ringlinie um die Inselstadt. Zudem wird es ab dem kommenden Schuljahr ein 365-Euro-Jahresticket für Schüler und Azubis im gesamten Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) geben. Ältere Menschen, die ihren Führerschein abgeben, bekommen einen 250 Euro Einkaufsgutschein. An den vier Adventssamstagen ist das Busfahren innerhalb Bambergs kostenlos. Zudem sollen die Fahrkarten-Preise stabil bleiben und die digitalen Angebote erweitert werden.

"Das Umsteigen erleichtern": Einen Hintergrund-Artikel zu den Maßnahmen finden Sie bei inFranken-Plus