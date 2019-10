Richter: Shuttle-Bus für Flüchtlinge in Bamberg deckt nicht gesamte Verkehrspauschale ab

Das Landessozialgericht in Schweinfurt hat der Stadt Bamberg am Mittwoch im Streit um einen Shuttle-Bus für Bewohner des dortigen Anker-Zentrums Bamberg eine Frist von einem Monat gesetzt, um die bisherige Situation zu ändern. Konkret geht es in dem Berufungsverfahren um die Frage, ob die Bewohner des Anker-Zentrums einen Anspruch auf eine Verkehrspauschale von 20,61 Euro pro Monat haben. Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist das so - diese Summe soll in der Regel über das Taschengeld mit ausbezahlt werden. Das Sozialamt in Bamberg behält diese 20,61 Euro jedoch ein - weil ein kostenloser Shuttle-Bus in die Innenstadt eingerichtet wurde.

Shuttle-Bus für Flüchtlinge: Bus reicht nicht um persönlichen Bedarf abzudecken

Der Bus fährt stündlich zwischen 9 und 19 Uhr und hält an vier Stationen. Für diese Leistung dürfe man nicht pauschal die 20,61 Euro für "fremde Verkehrsleistungen" vom Taschengeld der Bewohner des Anker-Zentrums abziehen, hatte bereits das Sozialgericht Bayreuth das Vorgehen der Stadt im September 2018 für nicht rechtens erklärt. Geklagt hatte ein Flüchtling aus Eritrea. Die Stadt müsse dem Mann die 20,61 Euro nachträglich auszahlen. Zwar sei die Sachleistung Shuttle-Bus laut Gesetz möglich, allerdings decke dieser in seiner konkreten Ausgestaltung "nicht den notwendigen persönlichen Bedarf", so das Sozialgericht damals.