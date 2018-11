Regionalkampagne auf dem Weihnachtsmarkt: Das "Bamberger Weihnachtskistla" ist wieder da

Das "Weihnachts-Schlemmerkistla" ist gefüllt mit leckeren regionalen Spezialitäten. Die im letzten Jahr schnell vergriffenen "Kistla" sind ebenfalls in verschiedenen Verkaufsstellen der Lebenshilfe-Werkstätten sowie in der Tourist-Info der Stadt Bamberg in limitierter Auflage (400 Stück) zum Preis von jeweils 25 Euro erhältlich.

Das auch optisch attraktiv gestaltete Geschenkkörbchen wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bamberger Lebenshilfe Werkstätten liebevoll gepackt und für den Verkauf vorbereitet. Für diejenigen, die noch auf der Suche nach dem passenden Geschenk für einen lieben Menschen oder sich selbst sind, ist das "Weihnachts-Schlemmerkistla" genau das Richtige.

Von Honig über das Landkreisbier bis zu Trockenobst

Neben Honig, Marmelade und Süßholztee beinhaltet es auch eine Flasche des frisch gebrauten Landkreisbieres "36 Kreisla". Ergänzt wird das Sortiment durch einen Traubensecco, Glühweinsirup, einen Quitten-Meerrettich-Aufstrich sowie Trockenobst. Alle Produkte stammen von regionalen Erzeugern, die Mitgliedsbetriebe der Regionalkampagne von Stadt und Landkreis Bamberg sind.

Das diesjährige "Weihnachts-Schlemmerkistla" kann ab sofort auf dem Bamberger Weihnachtsmarkt (Maxplatz, Stand der Regionalkampagne) und in der Tourist-Information in der Geyerswörthstraße 5 käuflich erworben werden. Zur Eröffnung des Bamberger Weihnachtsmarktes haben stellvertretender Landrat Johann Pfister sowie der Zweite Bürgermeister Dr. Christian Lange die neue Edition des "Bamberger Weihnachtskistlas" am Stand der Regionalkampagne vorgestellt.

Falls eine größere Menge der Schlemmerkistla benötigt wird, z. B. von Firmen, die ihren Mitarbeitern oder Kunden eine Freude machen wollen, empfiehlt es sich, kurz vorher bei der jeweiligen Verkaufsstelle telefonisch die Bestellung aufzugeben. Somit wird gewährleistet, dass die Produkte frisch verpackt und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

Ab zehn Stück ist die Auslieferung der "Schlemmerkistla" nach vorheriger Absprache mit den Lebenshilfe-Werkstätten (Tel. 0951/1897-2025) ebenfalls möglich.

Die weitere Verkaufsstellen für das "Schlemmerkistla":

Werkstatt RehaWe, Gundelsheimer Straße 99, Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:00-14:00 Uhr, Tel. 0951/1897-1824 Tourist-Info, Geyerswörthstraße 5



Hier geht es zu den Infos über die Weihnachtsmärkte in Franken