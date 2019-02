Einen spannenden Vormittag mit buntem Unterhaltungsprogramm und einem Überraschungsgast am Schluss erlebten die 15 Teilnehmer aus sieben Realschulen beim Regionalentscheid Vorlesewettbewerb 2018/19 Oberfranken Süd in der neuen Aula der Maria-Ward-Realschule Bamberg.

Der Hauptorganisatorin Claudia Köhler war es gelungen, den bekannten Bamberger Kinderbuchautor Paal Maar als Überraschungsgast zu gewinnen, der mit einer halbstündigen Lesung die Schüler faszinierte. Der Altmeister der Kinderliteratur verzauberte die Schüler und deren Begleitung mit seiner Geschichte "Die Vase, die sprach" aus seinem neuen Buch "Schiefe Märchen und schräge Geschichten", während sich die Jury zur Siegerermittlung zurückzog.

Mahr zog beim Vorlesen die großen und kleinen Zuhörer in seinen Bann. Dabei wurde klar: Der 82-jährige charmante Erfolgsautor hat es trotz starker Erkältung noch immer drauf.

Spannender Wettbewerb

Sieben Realschulen aus dem südlichen Oberfranken hatten je zwei Schulsieger ins Rennen geschickt, die beiden Bamberger Realschulen sowie die Realschulen in Ebrach, Forchheim, Gräfenberg, Hirschaid und Scheßlitz. Letztere entsandte sogar drei Vorleserinnen wegen Stimmengleichheit der Zweit- und Drittplatzierten.

Das weibliche Geschlecht dominierte deutlich: Zehn Mädchen und fünf Jungen traten zum Wettstreit an. Während in der ersten Leserunde jeder drei Minuten aus dem Buch seiner Wahl vorlesen durfte, mussten alle in der zweiten Runde eine ihnen unbekannte Textstelle vorlesen, jeweils einen Abschnitt aus zwei Geschichten des neuen Buchs von Paul Maar.

Alle meisterten ihre Aufgaben richtig gut, so dass die fünfköpfige Jury, bestehend aus Vertretern der Lehrer-, Schüler- und Schwesternschaft sowie der Stadtbücherei Bamberg keinen leichten Job hatte. Die Bewertungskriterien waren Lesetechnik, Interpretation und die Textauswahl des Wahltextes.

Sieger

Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen siegt die Maria-Ward-Schülerin Lilli Rost mit ihrem Text aus "Scarry Harry" von Sonja Kaiblinger knapp vor Jule Lessner von der Georg-Hartmann-Realschule Forchheim mit "Mein Lotta-Leben" von Alice Pantermüller. Den dritten Platz belegte Simon Schramm von der Staatlichen Realschule Hirschaid mit dem Titel "Stinker und die Matschbacke und die Doofheit der Dachse", das John Dougherty geschrieben hat. Dass die jungen Vorleser als Botschafter des Lesens weiterhin in ihrem Freundeskreis für das Lesen werben sollen, gab ihnen Realschuldirektorin Barbara Hauck als Hausherrin mit auf den Weg. Alle Teilnehmer erhielten zum Abschluss eine Urkunde sowie kleine Geschenke von der Maria-Ward-Realschule.

Autogramme

Und Paul Maar gab großzügig allen kleinen und großen Fans Autogramme . Die drei Erstplatzierten durften sich noch je ein Büchergeschenk aussuchen und werden von der Jury weitergeschickt zum Regionalentscheid Oberfranken in Bayreuth im März.red