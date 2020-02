Redler ist von Sachbeschädigungen geschockt

Alles andere als spaßig begann der Faschingsdienstag für Ursula Redler. Die Oberbürgermeister-Kandidatin der Bamberger Allianz fand das Auto ihres Mannes mit einer eingeschlagenen Seitenscheibe in der Einfahrt vor und das Garagentor beschädigt. Entwendet wurde aus dem Wagen nichts. Im direkten Umfeld ihres Hauses seien über Nacht außerdem Wahlplakate von ihr verschwunden.

"Einen Zusammenhang mit der Unterlassungsklage gegen OB Starke nicht zu sehen, wäre naiv", sagt die 37-Jährige auf Nachfrage. Redler hatte am Sonntag das Verwaltungsgericht Bayreuth eingeschaltet, weil auf der Homepage der Stadt Bamberg ein Video zu Erklärung der Kommunalwahlen verlinkt war, bei dem die Bamberger Allianz das Neutralitätsgebot durch den Amtsinhaber verletzt sieht. Der Link wurde inzwischen wieder entfernt.

Redler berichtet, dass sie im sozialen Netzwerk auf die Klage überwiegend positive Reaktionen erfahren habe, allerdings habe es auch einige "richtig unfreundliche Kommentare" gegeben. Die Sachbeschädigungen finde Sie nun aber "nicht mehr lustig". Wegen der politischen Dimension und weil Redler als Staatsanwältin in Bamberg arbeitet, übernahmen der Staatsschutz und die Kriminalpolizei die Ermittlungen. Mitarbeiter der Spurensicherung sicherten Beweise. Ihr ist wichtig klarzustellen, dass sie OB Andreas Starke (SPD) nicht persönlich mit dieser Aktion in irgendeiner Form in Verbindung bringe.

OB Starke fordert Wachsamkeit

In den letzten Tagen sind vermehrt Wahlplakate beschädigt, beschmiert oder gar entwendet worden. Außerdem wurde der Pkw der OB-Kandidatin Dr. Redler beschädigt. Das dürfen wir nicht tatenlos hinnehmen. Ich rufe alle betroffenen Parteien, Gruppierungen und Kandidaten dazu auf, unverzüglich Strafanzeige bei den Ermittlungsbehörden zu erstatten, wenn der Verdacht von strafbaren Handlungen vorliegt. Nur so ist es möglich, dass Täter ermittelt und weitere Straftaten verhindert werden können. Als Demokraten verurteilen wir diese Übergriffe schärfstens, die Meinungsfreiheit ist ein sehr hohes Gut, das wir gemeinsam und entschlossen verteidigen. Ich appelliere als Oberbürgermeister der Stadt Bamberg zur Besonnenheit und Wachsamkeit, damit die Verantwortlichen von Straftaten zur Rechenschaft gezogen werden können.