Rauch über Bamberg - Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Feuerwehr-Großeinsatz in Bamberg: Am Freitagabend (2.08.2019) ist ein Großaufgebot von Einsatzkräften in der Stadt im Einsatz. Das berichtet die Polizei inFranken.de.

Aus einer Tiefgarage in der Arthur-Landgraf-Straße steigt Rauch. Nach ersten Informationen der Polizei gebe es aber kein Feuer. Die Feuerwehr ist aktuell noch vor Ort.

Sobald nähere Informationen vorliegen, erfahren Sie mehr.

