Randale im Ankerzentrum Bamberg: Vier Bewohner vor Gericht

In der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember 2018 musste die Polizei und Feuerwehr in Bamberg mit einem Großaufgebot zum Ankerzentrum im Osten der Stadt eilen. Dort war es in einer Wohnung in Block 7 zu einer Auseinandersetzung zwischen Bewohnern und Securitys gekommen, so heißt es in der Anklageschrift, die Staatsanwalt André Libischer am Montag vor der Jugendkammer des Landgerichts Bamberg verlas.

Dafür und für die weitere Eskalation der Gewalt auch gegen die Polizei sollen vier aus Eritrea stammende Männer im Alter von 21 bis 28 Jahren verantwortlich sein, die nun auf der Anklagebank sitzen. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung und besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen.

Laut Staatsanwaltschaft haben die vier Bewohner des Ankerzentrums sich nach Eintreffen der Polizeistreifen mit Pflastersteinen, Stöcken und anderen Gegenständen bewaffnet , unter anderem sollen zwei von ihnen Polizeibeamten angegriffen haben. Auch Fensterscheiben wurden zerstört.

In der Nacht sollen die Angeklagten außerdem zwei Matratzen in Brand gesetzt haben, ein Zimmer soll dadurch mindestens in Vollbrand geraten sein. Der Schaden belief sich auf rund 90.000 Euro. 15 Bewohner hatten Rauchgasvergiftungen erlitten, ein Bewohner musste sich mit einem Sprung vom Balkon retten und erlitt wohl eine Prellung an der Lendenwirbelsäule.

Grund der Auseinandersetzung soll zu laute Musik gewesen sein, was die Security auf den Plan gerufen haben soll. Auch waren die Angeklagten womöglich betrunken. Einer von ihnen soll in der Auseinandersetzung einen Zahn verloren haben.

Die vier Männer räumen vor Vorsitzendem Richter Markus Reznik nur teilweise die Taten ein: Der jüngste Angeklagte O. bestreitet seine Beteiligung an den Taten komplett. Er habe sich stattdessen unter dem Bett und im Schrank versteckt. Er beschuldigt vor allem den 26-jährigen F., er soll die Auseinandersetzung angezettelt haben. Außerdem belastet er den 23-jährigen E. - dieser soll demnach eine Matratze im Zimmer, in dem er sich im Schrank versteckt hatte, angezündet haben.

E. streitet die Brandstiftung vor Gericht ab, gibt aber vor Gericht zu, Gegenstände geworfen zu haben. So soll er im Treppenhaus einen Polizisten mit einer Aluminiumfolien-Rolle getroffen und verletzt haben.

Die Angeklagten waren noch in der Nacht festgenommen worden . Drei von ihnen sitzen seit den Vorfällen in U-Haft, einer ist inzwischen im Bezirkskrankenhaus Bayreuth untergebracht.

Zeitweise ermittelte die Staatsanwaltschaft auch gegen zwei Security-Mitarbeiter wegen Körperverletzung, die Staatsanwaltschaft soll das Verfahren jedoch eingestellt haben, wie der Bayerische Rundfunk berichtet. So sollen sie in Notwehr gehandelt haben.

Der Prozess ist auf 15 Verhandlungstage angesetzt.