Die Live-Shows sind eine der großen Stärken der Bamberger Musiker und Schauspieler von Rakete Bangkok. Doch dass sie auch gute Musikvideos können, beweisen sie einmal öfter hier auf unserer Corona-Bühne.

Die molwanischen Superstars stecken trotz Unklarheit, wann sie wieder auftreten können, alles andere als den Kopf in den Sand: "Aus Sicht des Managements kommt die notgedrungene Kunstpause für die Superstars von Rakete Bangkok sehr gelegen. Die Band befand sich seit ihrem großen Durchbruch vor 13 Jahren auf niemals endender Welttournee und spielte streckenweise auf drei Kontinenten pro Tag. Erstmals in der Karriere der größten molwanischen Band der Welt ist Ruhe. Der Schlagzeuger Pjotr Pistolov widmet sich seiner Leidenschaft und malt surrealistische Bananen-Portraits. Davor Fakov verbringt viel Zeit in der betongotischen Kathedrale seiner Heimatstadt Vajana und spielt dort die Harmoniums-Orgel, die im Video zu bewundern ist. Roxana Maximova liegt seit dem 13. März in der Badewanne. Das Lied "Raum der Zeit" ist ein folkloristischer Hochzeits-Gesang der deutschen Minderheit in Molwanien. Roxanas Stimme wurde mittels moderner Audio-Technik im größten und einzigen Tonstudio Vajanas eingefügt", schreibt Zdravi, "Das Management".

Was ist die Corona-Bühne? Der FT stellt mit seiner Facebook-Seite und seiner Homepage inFranken.de/corona-bühne den Künstlern eine reichweitenstarke Möglichkeit zur Verfügung, virtuell aufzutreten. Videobeiträge, Fotoserien, Audio-Aufnahmen, Texte und andere Ideen sind willkommen. Die Zuschauer können direkt an den Künstler spenden. Gema-pflichtige Musik ist nicht möglich. Die Beiträge werden von uns geprüft.

Wer kann mitmachen? Das Angebot richtet sich an freischaffende Künstler aus Bamberg und dem Landkreis. Und wie? Die Künstler schicken ihre Beiträge, eine kurze Erklärung zu ihrer Situation und Kontodaten für Spenden per Email an redaktion.bamberg@infranken.de (Stichwort: Corona-Bühne).