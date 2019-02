Radfahrer stirbt nach Unfall in Bamberg - Polizei vor Rätsel: wer ist der tote Mann?

Mann stirbt nach schwerem Unfall in Bamberg - Identität des toten Mannes unklar: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 21.15 Uhr in der Magazinstraße in Bamberg. Laut Polizei stieß ein männlicher Radfahrer beim Linksabbiegen an der Ecke Siechenstraße mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Der Radfahrer wurde mit schwersten Verletzungen in ein Bamberger Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Ein Sachverständiger sowie ein Vertreter der Staatsanwaltschaft waren vor Ort. Später erlag der Mann seinen Verletzungen und starb, berichtet die Polizei am Sonntagabend.

Identität unklar - wer ist der Radfahrer?

Die Identität des Radfahrers konnte bislang nicht geklärt werden. Der Mann war mit einer blau/grau/orangen Sportjacke, einer blauen Nike-Jogginghose, einem gelben T-Shirt und grauen Nike-Sportschuhen bekleidet. Unterwegs war der Mann mit einem offenbar neuen Pedelec der Marke Fischer. Hinweise zur Identität des verstorbenen Radfahrers bitte an die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210.

Ebenfalls am Samstag kam es in Unterfranken zu einem tödlichen Unfall mit einem Radfahrer: Dabei erfasste der Radfahrer eine Fußgängerin, die an ihren Verletzungen starb.