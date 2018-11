"Quartier an den Stadtmauern" in Bamberg: Lob nach langem Stillstand

Das Gerüst ist gefallen: Jetzt ist die Fassade des 5200 Quadratmeter großen "Quartiers an den Stadtmauern" (QuadS) zwischen der Langen Straße und dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) fast komplett zu sehen.

Im Inneren laufen die Arbeiten an dem Großprojekt der Sparkasse Bamberg auf Hochtouren: Die Ankermieter stehen bereits in den Startlöchern. Neben einem "Ibis Styles"-Hotel mit 130 Zimmern zählen dazu ein Drogeriegeschäft und ein Lebensmittelmarkt.

So will der dm-Drogeriemarkt bereits am 23. November seine Pforten im Erdgeschoss des Neubaus auf der Seite der Franz-Ludwig-Straße am ZOB eröffnen. Ab dem 6. Dezember soll dann auch im Rewe-Lebensmittelmarkt im Erdgeschoss auf der Seite der Langen Straße eingekauft werden können. Der ausladende Bauzaun in der Langen Straße wird somit in absehbarer Zeit schrumpfen, die Verkehrssituation sich dort etwas entspannen.

Am 14. Dezember feiert die Sparkasse dann mit Nachbarn und anderen Beteiligten wie dem Stadtrat die Einweihung des QuadS.

14. Dezember Einweihung

Das Quartier soll später die Lange Straße mit dem ZOB verbinden. Laut Sparkassensprecher Mathias Polz ist aufgrund der laufenden Arbeiten aber noch nicht sicher, ob die komplette Durchgängigkeit des QuadS für Fußgänger bereits zur Einweihung möglich sein wird. In dem Komplex sind auch Büros und Mietwohnungen vorgesehen. Zur Einweihung im Dezember sollen die letzten der 48 Wohnungen (davon zwei Stadthäuser) fertig sein. Die Mietpreise liegen zwischen 9,60 und 14 Euro pro Quadratmeter. Der Vermietungsprozess laufe derzeit noch, so Polz.

Im Bausenat wird das "Quartier an den Stadtmauern" in den höchsten Tönen gelobt: "Ich sag's ganz offen: Ich bin begeistert", meinte etwa Franz-Wilhelm Heller (CSU) in der jüngsten Sitzung. Lob kam auch von Heinz Kuntke (SPD) und Herbert Lauer (Bamberger Allianz). Die Stadträte zeigten sich aber auch froh darüber, dass andere Planungen in der Vergangenheit verhindert wurden.

Der jahrelange Stillstand beim QuadS ist nun endlich Geschichte. "Was lange währt, wird endlich gut", befand deshalb Norbert Tscherner (Bürgerblock), auch Daniela Reinfelder (BuB) lobte die Sparkasse, die das Quartier mit rund 50 Millionen Euro komplett selbst finanziert. Einzig GAL-Stadträtin Ursula Sowa war noch "verhalten skeptisch". Vor allem bei den Fenstern in der Langen Straße: "Für den Fall, dass es Kunststofffenster sind, ist Alarm angesagt", warnte sie. Baureferent Thomas Beese konnte aber beruhigen: Es handle sich um Metallfenster.

Die komplette Fertigstellung des QuadS ist für Ende des zweiten Quartals 2019 geplant. Die Arbeiten an den denkmalgeschützten Gebäuden des Areals dauern an. Neben Resten der alten Stadtmauern wird auch ein historisches rituelles Tauchbad, eine sogenannte Mikwe, unter einem Gebäude erhalten. Derzeit befindet sich die Maßnahme in der Abstimmung. Auch die Gespräche zwischen Stadtverwaltung und Sparkasse über ein späteres Museumskonzept laufen noch.