Problem für Menschen mit Einschränkungen: Aufzug am Bahnhof Bamberg defekt

Die Kabine des Aufzugs an Gleis 1 am Bamberger Bahnhof steht auf halber Höhe im Schacht. Bewegt hat sie sich seit dem 14. März nicht mehr. An diesem Tag war ein Defekt aufgetreten, der nicht ohne weiteres repariert werden konnte.Für viele Reisende bedeutet das seitdem körperliche Anstrengung, wenn sie Gepäck oder Fahrräder die Treppe hinauf oder hinunter schleppen müssen. Menschen mit körperlicher Einschränkung stehen aber vor einem viel größeren Problem.Welches das ist, warum die Reparatur so lange auf sich warten lässt und was die Bahn dazu sagt, lesen Sie im Premiumbereich von infranken.de